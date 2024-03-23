VARUS увійшов у ТОП-10 підприємств роздрібної торгівлі з бездоганною репутацією

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Опендатабот опублікував Індекс найкращих підприємств України у 2024 році. У перелік 10 лідерів у категорії “Роздрібна торгівля” увійшла мережа VARUS.

При складанні Індексу найкращих підприємств враховувались фінансові показники компаній за 2023 рік, а також ділова репутація бізнесу. У тому числі аналітика враховує відсутність зв’язку з рф та Білоруссю, наявність санкцій та зв’язків з окремими публічними особами, депутатами чи політиками.

Так, серед всіх компаній у сегменті роздрібної торгівлі аналітики відібрали 10 найкращих, які мають бездоганну репутацію. На 9 місці списку з виторгом 17,51 млрд гривень за 2023 рік розмістилась ТОВ “Омега”, яка представляє мережу VARUS на ринку українського продуктового ритейлу.

“Мережа VARUS є одним із прикладів соціально-відповідального бізнесу, який забезпечує українців якісними товарами, бере участь у благодійних ініціативах, працює прозоро та сплачує податки. Тішить, що наші зусилля помітні та відзначаються незалежними аналітиками. Раді бути в одному переліку та стояти пліч-о-пліч з українськими компаніями, які турбуються про свою репутацію та працюють на підтримку економіки нашої країни”, — коментує директорка з маркетингу мережі VARUS Анна Луганська.

Індекс найкращих підприємств також дозволяє побачити розподіл річного виторгу як за галузями, так і за регіонами. Окрім роздрібної торгівлі, звіт містить дані про такі сегменти: енергетика, оптова торгівля, добувна та переробна промисловість, транспорт та пошта, фінанси, сільське господарство та інші.

Довідка

VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією «Омега». Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 109 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс усвідомлених покупок varus.ua.