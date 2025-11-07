Інтерфакс-Україна
13:07 07.11.2025

Як змінилася Україна за 10 років і що далі – про це говоритимуть на Форумі «Диригенти змін» у Києві

19 листопада у Києві відбудеться ювілейний Х Форум «Диригенти змін» від Deloitte Ukraine – подія, що вже десять років об’єднує лідерів бізнесу, держави, громадського сектору та культури для спільного пошуку рішень, які формують майбутнє країни.

Тема Форуму: «10 років: ретро/перспектива».


У фокусі дискусій:

Ретроспектива, що формує майбутнє
Що змінилося в українському суспільстві, економіці та державних інституціях за останнє десятиліття? Як досвід минулих років може стати фундаментом для розвитку наступного десятиліття?
Модератор – Сергій Кулик, керівний партнер Deloitte Ukraine

Сила культури: нація, що переосмислила себе
Чи можна назвати наш час справжнім культурним відродженням? Як формується нова українська ідентичність і яку роль у цьому процесі може відігравати бізнес?
Модератор – Андрій Булах, заступник голови правління МХП

Майбутнє власними думками
Які виклики стоять перед Україною та Європою – безпека, енергетична незалежність, демографія, технології – і які інноваційні рішення можуть стати основою стійкої економіки?
Модератор – Єгор Григоренко, партнер Deloitte Ukraine

Архітектура нового лідерства – дорога в тисячу кроків
Яким має бути лідерство, здатне брати на себе відповідальність за відбудову, модернізацію та інтеграцію України у глобальний світ?
Модератор – Роман Бондар, генеральний директор Korn Ferry Ukraine

Серед спікерів заходу: Сергій Черненко, голова правління ПУМБ; Олександр Богуцький, CEO Starlight Media; Наталка Ворожбит, драматургиня, сценаристка та режисерка; Айварас Абромавічус, голова наглядової ради Української академії корпоративного управління (UCGA); Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ; Сергій Жадан, письменник і музикант; Олександр Хоменко, засновник творчого об’єднання МУР, та інші.

Більше інформації про програму – на сайті Форуму: https://delo.tt/61827GWIk.

Партнери заходу: МХП, ПУМБ, Squad, Korn Ferry, Мейзон Кастель, а також соціальне підприємство ПОГ «Інклюзивно привітні», яке допомагає організувати простір заходу так, аби він максимально відповідав концепції доступності.

Медіапартнер заходу: Starlight Media.

Соціальна складова: 10% від вартості квитків та партнерських внесків буде спрямовано на потреби БФ «Діти Героїв», що надає допомогу дітям, які втратили одного або обох батьків унаслідок війни.

Акредитація ЗМІ відкрита до 17 листопада. Надсилайте ваші запити Анастасії Працюк, спеціалістці PR-напряму Deloitte Ukraine ([email protected]).

Теги: #диригенти_змін

