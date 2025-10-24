У Львівській громаді розпочали будівництво першої локації проєкту "Дитячі Оселі" (Children`s Living Places), який реалізується з урахуванням інноваційної концепції Living Places

У жовтні 2025 року у місті Дубляни Львівської територіальної громади відбулася церемонія "Закладання капсули часу", що символізує початок зведення перших дитячих будинків сімейного типу та соціального центру у рамках проєкту "Дитячі Оселі" (Children’s Living Places).

Захід відбувся за участі посла Королівства Данія в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена, представників Львівської міської ради, міжнародної благодійної організації "СОС Дитячі Містечка" Україна та Данія, VELUX Group, а також інших партнерів міжнародної коаліції проєкту "Дитячі Оселі".

В основі проєкту "Дитячі Оселі" — створення безпечного, сталого сімейного середовища для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема з-поміж внутрішньо переміщених осіб.

Дитячі будинки сімейного типу і соціальний центр у межах проєкту "Дитячі Оселі" будуть зведені згідно з принципами інноваційної концепції Living Places, яку розробили компанія VELUX Group спільно з архітекторами EFFEKT та інженерами Artelia.

Living Places — це модель відповідального будівництва, що поєднує турботу про людей і планету. Завдяки простим і доступним рішенням вона спроможна зменшити вуглецевий слід майже втричі у порівнянні з традиційними будівлями, створити здоровий мікроклімат у приміщеннях і знизити експлуатаційні витрати на 90%.

Концепція Living Places спирається на п’ять принципів: дім має бути здоровим, адаптивним, простим, сучасним і масштабованим. Її мета — житловий простір, що піклується про добробут мешканців і водночас не шкодить довкіллю.

Living Places передбачає максимальне використання екологічних матеріалів, насамперед дерева, а також стандартизацію будівельних процесів, що робить зведення житла швидшим і доступнішим. Важливою складовою є оцінка повного життєвого циклу будівлі — від вибору матеріалів до експлуатації — з погляду енергоефективності, впливу на навколишнє середовище, а також мікроклімату у приміщеннях і витрат мешканців. Комфортний і здоровий мікроклімат забезпечують раціональне використання мансардних та зенітних вікон і природна вентиляція.

Концепція має відкритий формат (open source), тож будь-який архітектор чи будівельник може використовувати її напрацювання та підходи у власних проєктах.

Представник ініціатора концепції Living Places VELUX Group, генеральний директор ВЕЛЮКС Україна Юрій Ткаченко підкреслив, що для компанії важливо втілювати інноваційні принципи сталого будівництва саме в Україні:

"Living Places — це приклад того, як сучасні архітектурні рішення можуть служити соціальним цілям. У цей непростий для України час важливо, щоб проєкти відбудови враховували не лише відновлення ключової інфраструктури, а й якість життя людей. "Дитячі Оселі" демонструють цей підхід у дії".

У довгостроковій перспективі проєкт також покликаний надихнути усіх дотичних до будівництва людей в Україні впроваджувати доступні та комфортні інноваційні житлові рішення з низьким вуглецевим слідом.

До складу коаліції проєкту "Дитячі Оселі" входять СОС Дитячі Містечка Україна, СОС Дитячі Містечка Данія, Фонд Villum, Фонд Viessmann, Фонд Grundfos, Фонд Bitten & Mads Clausen, Група компаній VELUX, Фонд Somfy, DOVISTA, Kromann Reumert, Artelia, DFDS, iC Cube, ВЕЛЮКС Україна, Archymatyka та Експортно-інвестиційний фонд Данії.

ДОВІДКА

VELUX Group (Данія) — лідер світового ринку мансардних вікон з 80-річною історією. В Україні присутній більше 20 років. Компанія пропонує інноваційні рішення для природного освітлення, вентиляції та енергоефективного будівництва. Попри виклики війни, VELUX розширює виробництво в нашій країні. З 2023 року в Україні виготовляють три інноваційні продукти з міжнародного портфоліо компанії, призначені для комплексного керування електричними мансардними вікнами, шторами та ролетами в житловому будинку.

МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна — благодійна недержавна організація, яка розпочала діяльність у нашій країні у 2003 році, є членом міжнародної федерації SOS Children’s Villages International (SOS Kinderdorf), що започаткована 76 років тому і працює у понад 130 країнах та територіях світу. Організація робить все можливе, щоб діти, які залишилися без батьківського піклування, виховувалися в сім’ях, а не інтернатах. Також підтримує родини з дітьми, які потребують допомоги, визначаючи реальні потреби кожного: інколи це матеріальна допомога, інколи — тривала психотерапія, інколи – оплата навчальних курсів чи купівля обладнання для власної справи.

Проєкт "Дитячі Оселі" передбачає створення безпечного сімейного середовища у трьох регіонах України. Ініціатива підтримує перехід від інституційного догляду до сімейних форм виховання та сприяє відбудові країни.