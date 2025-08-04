- Київ прощається з родиною морпіха, яка загинула під час обстрілу

У вівторок, 5 серпня, о 14:00 у приміщенні ліцею №13 Святошинського району м. Києва відбудеться церемонія прощання з доньками офіцера 36-ї окремої бригади морської піхоти Ігоря Гуменюка.

Родина військовослужбовця загинула внаслідок ракетного удару по столиці, здійсненого російськими військами. В результаті атаки загинули двоє малолітніх дітей та дружина офіцера.

Ігор Гуменюк - командир групи інженерного забезпечення. Його побратими закликають громадськість підтримати військовослужбовця у цей надзвичайно складний період.

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