UCSC MRKTNG AWARDS: долучайтеся до першої української професійної маркетинг-премії для ТРЦ

З 1 липня 2025 року триває реєстрацію на першу в Україні професійну маркетинг премію для ТРЦ UCSC MRKTNG AWARDS , яку запустила Українська Рада Торгових Центрів (Ukrainian Council of Shopping Centers).

ТРЦ та девелопери можуть подати заявки на участь у конкурсі до 14 вересня 2025 року, а вже у листопаді конкурсанти, журі та всі охочі представники галузі зустрінуться на офлайн-нагородженні у столиці.

"Ми створили UCSC MRKTNG AWARDS, щоб вперше на професійному рівні відзначити найкращі маркетингові проєкти торгових центрів в Україні. У цій індустрії давно працюють креативні, сильні команди, але їхня робота часто залишається за кадром. Ця премія — спосіб показати, хто формує стандарти ринку, хто задає тренди, хто продовжує інвестувати у розвиток навіть у складні часи", — коментує Максим Гаврюшин, голова УРТЦ (UCSC).

Цього року до участі допущені кампанії, що проходили в період з 1 березня 2022 року до 30 травня 2025 року, а обиратимуть переможців у чотирьох номінаціях:

Corporate Social Responsibility - найкраща кампанія спрямована на соціальні проєкти

- найкраща кампанія спрямована на соціальні проєкти Tactical Activation - найкраща кампанія по залученню відвідувачів до ТРЦ та збільшенню товарообігу

- найкраща кампанія по залученню відвідувачів до ТРЦ та збільшенню товарообігу Best Social Media Campaign - найкраща кампанія в соціальних мережах

- найкраща кампанія в соціальних мережах Creative of the Year - найкращий візуальний креатив року

Як взяти участь?

Для того, щоб представити свої маркетинг кейси на міжнародному рівні та позмагатися за першість серед найкращих українських гравців, необхідно обрати одну з номінацій і подати заявку з відповідним проєктом.

У заявці розкажіть історію рекламної-кампанії, покажіть вимірювані результати, підкріпіть якісним візуалом та медіа-матеріалами.

До участі приймаються кампанії, що проходили в період з 1 березня 2022 року до 30 травня 2025 року. Кількість поданих заявок необмежена, а участь повністю безкоштовна.

Журі

У складі журі провідні міжнародні та українські експерти у галузі маркетингу, які при цьому не мають стосунку до української торговельної нерухомості.

“Ми свідомо формували журі UCSC MRKTNG AWARDS так, щоб гарантувати максимальну неупередженість. У складі - насамперед професіонали маркетингу, а не девелопери чи керівники ТРЦ. Це важливо, щоб оцінка була фаховою, чесною і зосередженою на ідеях, реалізаціях та креативі», — підкреслює голова УРТЦ (UCSC) Максим Гаврюшин.

Серед них СЕО та маркетинг-директори провідних компаній, а саме:

Nepi-Rockcastle (Європа), AL Marketing (Великобританія), Apsys (Польща), Multi (Франція), Sonae Sierra (Португалія), MK Illumination (Австрія), Anista & Partners (Австрія), представники міжнародної премії SOLAL Awards та українськів фахівці з Promodo, Netpeak, Slupsky Event Management та інших.

Важливо: кожна заявка проходить кілька раундів оцінювання, за необхідності проводиться ревізія матеріалів або перекласифікація. Також весь процес аспекти подання заявок та оцінювання контролюються відомими консалтинговими фірмами.