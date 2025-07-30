Бізнес і відновлення: нові інвестиційні можливості та партнерство держави й регіонів

31 липня у КВЦ «Парковий» відбудеться Український інвестиційний конгрес 2025 — масштабна подія, яка стане платформою для обговорення майбутнього економічного розвитку України, залучення інвестицій та формування сучасного інвестиційного клімату.



Отримати квиток можна за посиланням: www.uic-ua.info



На пресконференції, що відбулася напередодні, організатори та експерти представили ключові ідеї та аспекти, які сприятимуть залученню інвесторів і створенню комфортних умов для бізнесу.





Учасники пресконференції:

- Презентація: Вікторія Білих — директорка з розвитку медіагрупи DMNTR

- Модератор: Андрій Длігач — засновник і голова Advanter Group

Спікери:

- Назарій Волянський — директор зі зв’язків з органами державної влади в Україні (Unimot S.A.)

- Ярослав Корніяченко — CEO компанії «Власне місто»

- Сергій Самусєв — засновник компанії «HutJet», концептуаліст і візіонер будівельної галузі

- Владислав Михайленко — юрист, громадський діяч, депутат Київради VII та VIII скликань





Конгрес – простір для нових ідей і партнерства

Модератор заходу Андрій Длігач підкреслив, що навіть в умовах війни Україна має пропонувати інвесторам нові концепції:

«Понад 40 країн світу перебувають у стані воєнних конфліктів, але це не є перешкодою для залучення інвестицій, відновлення інфраструктури та створення простору для життя і розвитку бізнесу».



За словами Длігача, Конгрес має стати місцем для обговорення сучасних форматів розвитку:

«Нам потрібно запропонувати Україну як майданчик експерименту: динамічні будинки, нові простори для життя, нова логіка інфраструктури та містобудування».





6 000 учасників та архітектурний конкурс

Вікторія Білих розповіла про масштаб події:

«Український інвестиційний конгрес збере понад 6 000 учасників: девелоперів, забудовників, політиків, представників інвестиційних фондів, банків, бізнесменів, архітекторів і дизайнерів».



У програмі заплановані панельні дискусії, батли, інтерв’ю та обговорення актуальних тем. Однією з ключових подій стане Всеукраїнський архітектурний конкурс “Інтер’єр року”.



Інвестиційний клімат: ключові можливості

Серед важливих аспектів, озвучених на пресконференції:

- збільшення кількості готових проєктів та масштабних інфраструктурних рішень;

- формування прозорих правил для інвесторів;

- розвиток державно-приватного партнерства;

- залучення українського бізнесу з-за кордону та розширення міжнародного співробітництва, зокрема з польськими партнерами.



Інноваційні рішення для розвитку

Серед тем, які будуть обговорювати на Конгресі:

- концепція «динамічних будинків» та швидкого модульного будівництва;

- нові формати державно-приватного партнерства;

- масштабні проєкти на сотні мільйонів євро від європейських інвесторів.



Організатори

Медіа-група DMNTR — команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії.

Серед ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress, Всеукраїнський конкурс «Інтер'єр Року», Ukraine Urban Awards, архітектурно-девелоперська премія «Творець Року».





Медіагрупа також видає журнал «DMNTR» та активно розвиває соціальні медіа з інсайтами, новинами й репортажами.



Слідкуйте за нами:

Instagram: www.instagram.com/ukrainian_building_congress

Facebook: www.facebook.com/share/16RUuTVCQ1

