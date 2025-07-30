Бізнес і відновлення: нові інвестиційні можливості та партнерство держави й регіонів
31 липня у КВЦ «Парковий» відбудеться Український інвестиційний конгрес 2025 — масштабна подія, яка стане платформою для обговорення майбутнього економічного розвитку України, залучення інвестицій та формування сучасного інвестиційного клімату.
Отримати квиток можна за посиланням: www.uic-ua.info
На пресконференції, що відбулася напередодні, організатори та експерти представили ключові ідеї та аспекти, які сприятимуть залученню інвесторів і створенню комфортних умов для бізнесу.
Учасники пресконференції:
- Презентація: Вікторія Білих — директорка з розвитку медіагрупи DMNTR
- Модератор: Андрій Длігач — засновник і голова Advanter Group
Спікери:
- Назарій Волянський — директор зі зв’язків з органами державної влади в Україні (Unimot S.A.)
- Ярослав Корніяченко — CEO компанії «Власне місто»
- Сергій Самусєв — засновник компанії «HutJet», концептуаліст і візіонер будівельної галузі
- Владислав Михайленко — юрист, громадський діяч, депутат Київради VII та VIII скликань
Конгрес – простір для нових ідей і партнерства
Модератор заходу Андрій Длігач підкреслив, що навіть в умовах війни Україна має пропонувати інвесторам нові концепції:
«Понад 40 країн світу перебувають у стані воєнних конфліктів, але це не є перешкодою для залучення інвестицій, відновлення інфраструктури та створення простору для життя і розвитку бізнесу».
За словами Длігача, Конгрес має стати місцем для обговорення сучасних форматів розвитку:
«Нам потрібно запропонувати Україну як майданчик експерименту: динамічні будинки, нові простори для життя, нова логіка інфраструктури та містобудування».
6 000 учасників та архітектурний конкурс
Вікторія Білих розповіла про масштаб події:
«Український інвестиційний конгрес збере понад 6 000 учасників: девелоперів, забудовників, політиків, представників інвестиційних фондів, банків, бізнесменів, архітекторів і дизайнерів».
У програмі заплановані панельні дискусії, батли, інтерв’ю та обговорення актуальних тем. Однією з ключових подій стане Всеукраїнський архітектурний конкурс “Інтер’єр року”.
Інвестиційний клімат: ключові можливості
Серед важливих аспектів, озвучених на пресконференції:
- збільшення кількості готових проєктів та масштабних інфраструктурних рішень;
- формування прозорих правил для інвесторів;
- розвиток державно-приватного партнерства;
- залучення українського бізнесу з-за кордону та розширення міжнародного співробітництва, зокрема з польськими партнерами.
Інноваційні рішення для розвитку
Серед тем, які будуть обговорювати на Конгресі:
- концепція «динамічних будинків» та швидкого модульного будівництва;
- нові формати державно-приватного партнерства;
- масштабні проєкти на сотні мільйонів євро від європейських інвесторів.
Організатори
Медіа-група DMNTR — команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії.
Серед ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress, Всеукраїнський конкурс «Інтер'єр Року», Ukraine Urban Awards, архітектурно-девелоперська премія «Творець Року».
Медіагрупа також видає журнал «DMNTR» та активно розвиває соціальні медіа з інсайтами, новинами й репортажами.
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