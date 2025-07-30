Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:35 30.07.2025

Бізнес і відновлення: нові інвестиційні можливості та партнерство держави й регіонів

2 хв читати

31 липня у КВЦ «Парковий» відбудеться Український інвестиційний конгрес 2025 — масштабна подія, яка стане платформою для обговорення майбутнього економічного розвитку України, залучення інвестицій та формування сучасного інвестиційного клімату.

Отримати квиток можна за посиланням: www.uic-ua.info

На пресконференції, що відбулася напередодні, організатори та експерти представили ключові ідеї та аспекти, які сприятимуть залученню інвесторів і створенню комфортних умов для бізнесу.



Учасники пресконференції:
- Презентація: Вікторія Білих — директорка з розвитку медіагрупи DMNTR
- Модератор: Андрій Длігач — засновник і голова Advanter Group
Спікери:
  - Назарій Волянський — директор зі зв’язків з органами державної влади в Україні (Unimot S.A.)
  - Ярослав Корніяченко — CEO компанії «Власне місто»
  - Сергій Самусєв — засновник компанії «HutJet», концептуаліст і візіонер будівельної галузі
  - Владислав Михайленко — юрист, громадський діяч, депутат Київради VII та VIII скликань



Конгрес – простір для нових ідей і партнерства
Модератор заходу Андрій Длігач підкреслив, що навіть в умовах війни Україна має пропонувати інвесторам нові концепції:
«Понад 40 країн світу перебувають у стані воєнних конфліктів, але це не є перешкодою для залучення інвестицій, відновлення інфраструктури та створення простору для життя і розвитку бізнесу».

За словами Длігача, Конгрес має стати місцем для обговорення сучасних форматів розвитку:
«Нам потрібно запропонувати Україну як майданчик експерименту: динамічні будинки, нові простори для життя, нова логіка інфраструктури та містобудування».



6 000 учасників та архітектурний конкурс
Вікторія Білих розповіла про масштаб події:
«Український інвестиційний конгрес збере понад 6 000 учасників: девелоперів, забудовників, політиків, представників інвестиційних фондів, банків, бізнесменів, архітекторів і дизайнерів».

У програмі заплановані панельні дискусії, батли, інтерв’ю та обговорення актуальних тем. Однією з ключових подій стане Всеукраїнський архітектурний конкурс “Інтер’єр року”.

Інвестиційний клімат: ключові можливості
Серед важливих аспектів, озвучених на пресконференції:
- збільшення кількості готових проєктів та масштабних інфраструктурних рішень;
- формування прозорих правил для інвесторів;
- розвиток державно-приватного партнерства;
- залучення українського бізнесу з-за кордону та розширення міжнародного співробітництва, зокрема з польськими партнерами.

Інноваційні рішення для розвитку
Серед тем, які будуть обговорювати на Конгресі:
- концепція «динамічних будинків» та швидкого модульного будівництва;
- нові формати державно-приватного партнерства;
- масштабні проєкти на сотні мільйонів євро від європейських інвесторів.

Організатори
Медіа-група DMNTR — команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії.
Серед ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress, Всеукраїнський конкурс «Інтер'єр Року», Ukraine Urban Awards, архітектурно-девелоперська премія «Творець Року».



Медіагрупа також видає журнал «DMNTR» та активно розвиває соціальні медіа з інсайтами, новинами й репортажами.

Слідкуйте за нами:
Instagram: www.instagram.com/ukrainian_building_congress
Facebook: www.facebook.com/share/16RUuTVCQ1
 

 

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

На сайті Київради зареєстровано петицію щодо закриття КП "Плесо" через звинувачення у нищенні водойм

Ринок НФП посилює комплаєнс: експертна онлайн-лекція від Activitis Education за участі Moneyveo

Кличко передав захисникам ще тисячу дронів від громади столиц

У Києві обговорили проблеми відбудови Київщини та забезпечення житлом ВПО і ветеранів

Українська універсальна біржа проводить практичне навчання для регіональних агентів з класифікації круглих лісоматеріалів

Sense Bank розпочинає реалізацію пам’ятних монет НБУ

Вісім сучасних американських п’єс вперше представлені в Україні

III Ukraine Investment Congress та XV «Інтер’єр Року 2025»

Sense Bank запустив Women Business Lab – пакет послуг для жінок-підприємиць

Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА