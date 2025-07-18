Як додати гламуру в повсякденний стиль? Поради від PRM

Гламур – це не блискуча мішура і не виключно про сукні до підлоги. Це, в першу чергу, внутрішнє світло. Воно сяє, коли ви маєте сміливість бути собою – і трохи чарівності в очах.

Це внутрішній стан, який можна виразити за допомогою одягу, деталей, манери говорити, навіть ходи. І, головне — його може дозволити собі кожна. Хороша новина в тому, що гламур можна додати навіть у джинси та кросівки. Секрет — у подачі.

У деталях. У настрої. А ще — в тому, щоб черпати натхнення в правильних місцях. Одне з них — https://prm.com/ua/ru — концептуальний онлайн-бутік, де high fashion зустрічається зі streetwear, створюючи стиль, який відчувається «по шкірі».

Що насправді означає бути гламурною?

Коли ви чуєте слово «гламур», що спливає у вашій уяві? Париж? Мереживо? А може, образи Одрі Хепберн, принцеси Діани або Грейс Келлі?

Гламур традиційно асоціюється з блиском, вечірніми нарядами і червоною доріжкою. Але сучасні тренди кажуть: межі стерті. Найстильнішими сьогодні стають саме мікси — піджак Saint Laurent з кросівками adidas, міні-спідниця з вінтажною косухою, мюлі на підборах в дуеті з широкими спортивними штанами.

Концепція гламурного вуличного стилю — це не про пафос, а про ефектні деталі в звичайному одязі. У PRM легко знайти приклади такого поєднання: куртки від MISBHV, прикрашені металізованими вставками; об'ємні худі Kenzo в парі з міні-спідницями Magda Butrym; або блискучі аксесуари від Off-White, які перетворюють образ на вираз індивідуальності.

Які деталі миттєво роблять образ гламурним?

Іноді достатньо одного акценту, щоб аутфіт заграв по-новому. Ось кілька підказок:

Взуття з характером. Високі чоботи або масивні кросівки? Чому б і ні. Особливо якщо це adidas x Raf Simons або Rick Owens — ефект буде WOW.

Прикраси та ремені. Стейтмент-сережки, пояс з логотипом або навіть шкіряна накладка на плече — аксесуари можуть бути як елементом розкоші, так і провокації.

Фактура. Комбінації шкіри, вінілу, шовку та деніму завжди додають об'єму та візуального інтересу навіть базовим речам.

Окуляри. Чим сміливіша форма і відтінок — тим ефектніший образ. Подивіться, що пропонує PRM.com — від oversize-моделей до ретро-варіантів з ланцюжками і кристалами.

Аромат. Не одяг, але важлива частина. Аромат — це теж стиль, невидимий, але запам'ятовується.

Один з найкращих способів зануритися в естетику такого стилю — надихнутися образами з подіумів і вуличних хронік з Варшави, Берліна та Києва. Саме тут народжуються тренди на стику. Спробуйте почати з одного предмета, який змусить вас почуватися на висоті. Це може бути сумка Magda Butrym, куртка C.P. Company або худі Kenzo.

Які бренди допоможуть додати гламуру в повсякденність?

Секрет PRM в тому, що тут зібрані бренди, які не просто слідують за модою, а створюють її. Зверніть увагу на бренд Magda Butrym — польський luxury-бренд з акцентом на жіночність, силует і фактуру. Її жакети та сукні — ідеальні елементи гламурного повсякденного гардеробу. А в колекціях A-COLD-WALL* і MISBHV чудово поєднується вулична естетика з філософією сучасного дизайну. Базові форми, але в несподіваних інтерпретаціях. Хочете чогось більш класичного? Тоді ваш вибір — Burberry і Kenzo. Наприклад, тренч Burberry з традиційною картатою підкладкою може стати основою для десятків образів. Або колаборація The North Face x Gucci — яскравий приклад того, як утилітарний стиль може набути розкішного звучання.

Як носити гламурний стиль у повсякденному житті?

Необов'язково міняти весь гардероб. Достатньо вибрати 1–2 виразні речі, щоб акцентувати стиль. Надихнутися можна, заглянувши на PRM — це як персональна галерея модних рішень. Найважливіше правило: комфорт + впевненість. Адже гламур — це не тільки про речі, але і про внутрішнє відчуття. Ось кілька лайфхаків:

Балансуйте. Якщо одягаєте яскраву річ — решта нехай буде спокійною. Наприклад, блискучий топ — з джинсами straight fit і кросівками. Або піджак з паєтками — з лаконічною чорною сукнею-футболкою. Такий підхід створює гармонію і виглядає стильно, а не химерно.

Якщо одягаєте яскраву річ — решта нехай буде спокійною. Наприклад, блискучий топ — з джинсами straight fit і кросівками. Або піджак з паєтками — з лаконічною чорною сукнею-футболкою. Такий підхід створює гармонію і виглядає стильно, а не химерно. Гра з пропорціями. Об'ємний жакет — до міні. Вузькі окуляри — до оверсайз-футболки. Контрасти роблять образ живим. Спробуйте поєднати широкі брюки з коротким топом або, навпаки, приталену водолазку зі спідницею максі — гламур любить несподівані рішення.

Об'ємний жакет — до міні. Вузькі окуляри — до оверсайз-футболки. Контрасти роблять образ живим. Спробуйте поєднати широкі брюки з коротким топом або, навпаки, приталену водолазку зі спідницею максі — гламур любить несподівані рішення. Сміливість деталей. Навіть найбазовіший образ можна обіграти, якщо додати ефектні рукавички, сережки або головний убір. Зверніть увагу на аксесуари в PRM.com — там багато обмежених колекцій. А ще спробуйте додати брошку на лацкан, вінтажний ремінь або яскраву сумку — це маленькі елементи з великим ефектом.

Навіть найбазовіший образ можна обіграти, якщо додати ефектні рукавички, сережки або головний убір. Зверніть увагу на аксесуари в PRM.com — там багато обмежених колекцій. А ще спробуйте додати брошку на лацкан, вінтажний ремінь або яскраву сумку — це маленькі елементи з великим ефектом. Переосмисліть класику. Біла сорочка може стати гламурною, якщо її заправити асиметрично або додати широкий пояс. Носіть її поверх сукні-комбінації, поєднуйте зі шкіряними брюками або додайте перлинні прикраси — і вона заграє по-новому.

Біла сорочка може стати гламурною, якщо її заправити асиметрично або додати широкий пояс. Носіть її поверх сукні-комбінації, поєднуйте зі шкіряними брюками або додайте перлинні прикраси — і вона заграє по-новому. Створіть свою «формулу» гламуру. Наприклад: чорний тотал-лук + золоті акценти + окуляри в стилі 70-х. Або улюблені джинси + підбори + шовковий шарф. Така персональна формула допомагає відчувати себе впевнено кожен день.

Наприклад: чорний тотал-лук + золоті акценти + окуляри в стилі 70-х. Або улюблені джинси + підбори + шовковий шарф. Така персональна формула допомагає відчувати себе впевнено кожен день. Слідкуйте за поставою і жестами. Це те, що миттєво додає аристократичності. Навіть найпростіший образ буде виглядати гламурно, якщо ви рухаєтеся красиво і тримаєте голову високо.

Це те, що миттєво додає аристократичності. Навіть найпростіший образ буде виглядати гламурно, якщо ви рухаєтеся красиво і тримаєте голову високо. Дихайте розкішшю — в дрібницях.

Додайте в будні музику, аромат, ранковий ритуал з улюбленим парфумом і шовковим халатом. Тому що гламур починається не з шопінгу, а з того, як ви проживаєте свій ранок. PRM не просто пропонує одяг — він надихає на експерименти і переосмислення стилю.

Тут легко зібрати образ, який буде одночасно зручним, виразним і актуальним. Тому що гламур — це не мішура, а вміння виділятися в повсякденності.

Хочете спробувати? Почніть з одного елемента з колекції на PRM і дозвольте собі бути яскравішими.