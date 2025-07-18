Порошенко повіз чергову партію допомоги на фронт

Петро Порошенко повіз чергову партію техніки і дронів у фронтові бригади на гарячі напрямки.

"Кінець робочого тижня, але в нас немає ні вихідних, ні свят, ні «канікул». Тому сьогодні вирушаємо допомагати тим, хто боронить Донецький та Запорізький напрямки", – розповів п’ятий Президент у соцмережах.

На фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також лазне-пральні комплекси. Їхня кількість від початку вторгнення сягнула 275 одиниць – констатує Порошенко: «ми забезпечили 275 батальйонів, більше 200 тисяч військових нормальним цивілізованим душем».

Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і «Старлінки» – загалом на суму 30 мільйонів гривень.

«Незважаючи на безглузді санкції, на переслідування влади, на перешкоджання всій нашій команді продовжуємо допомагати нашим побратимам», – наголошує Петро Порошенко.