Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:06 17.07.2025

Головна подія осені виставка та конференція PrivateLabel&FMCG Master-2025

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В Києві 4-5 вересня пройде XVІІ Міжнародна щорічна практична виставка та конференція PrivateLabel&FMCG Master-2025,  яка дозволить відділам ВТМ роздрібних мереж та компаній-постачальників розпочати та/або продовжити співпрацю, визначити стратегії та тактики ефективного розвитку бізнесу.

Ініціатором та організатором Події виступає B2B Медіа-Група TradeMasterGroup.
Дата та місце проведення: 4-5 вересня 2025р. м. Київ, Берестейський, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл»

Партнери виставки

Генеральний Партнер Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер

ЕКОпартнер - ГК Екосфера

Логістичний оператор №1 в Україні:   FTP - Freight Transport Partner

ПАРТНЕР з ліцензування брендів - Nerd agency (FILM.UA Group)

Партнер з документообігу та друку – Konica Minolta Ukraine

Партнер з автоматизації виробництва - КONSORT

Ваш надійний партнер у світі електронного документообігу - WhiteDoc

Партнер конференції – ПП «АВІК-2000»

Технологічний Партнер - Listex

Косметичний партнер - ПроКейр

Партнер кава-брейку – Discaf

Партнер паперового пакування – Univest

Трансформаційний Партнер – EALC

ІТ Партнер - Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер у створенні брендового смаку та паковання - Асканія-Пак

 Міжнародний партнер в логістиці - Success logistics Group

Партнер конференції  European Pallet Association E.v. EPAL

Ваш провідник у світі побутової та автохімії - Luxord/Garage

Партнер конференції Виробник заморожених ягід, фруктів та овочів -ТОВ Ярофрут

Конференція збере понад 750+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з роботи з продажу та маркетингу, закупівель, керівників СТМ). Провідних виробників та імпортерів FMCG товарів. Подія спрямована на перебудову співпраці рітейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном в напрямку PrivateLabel.

Програма заходу формується:

Модератор конференції Сергій Мицик, комерційний директор КФ "Десна".

  • Марина Забарило, генеральний директор YouGov Ukraine. Тема: Що вибирає покупець: ВТМ чи бренд? Тенденції в Україні та світі
  • Анастасія Ямелинець, Client Partner, Kantar Україна. Тема: Поведінка споживача у 2025 році: чому private label стає першим вибором?
  • Катерина Ковальська, Маркетолог компанії «НАША СИЛА». Тема: Як створити бренд, який вибирають серцем: історія НАША СИЛА. Про побудову емоційного зв'язку зі споживачем через простий продукт.
  • Тетяна Рубан, директорка Nerd agency (FILM.UA Group). Тема: уточнюється
  • Ігор Руденко, засновник бренду "НАША СИЛА". Тема: від ВТМ до відомого бренду
  • Тетяна Каріка, Комерційний директор мережі магазинів ТА-ДА! Тема: уточнюється
  • Віталій Олександров, Операційний директор ГК "Екосфера". Тема: Private label vs brand очима виробника
  • Вікторія Шило, Комерційний директор ТОВ «Арітейл», мережа магазинів «КОЛО». Тема: Переваги локалізації виробництва ВТМ: український контекст
  • Леся Іванченко, Директор ТОВ «Арт Лайн». Тема: Еволюція private label: від бюджетної альтернативи до джерела інновацій
  • Роман Гарбуз, Керівник відділу власних торговельних марок мережі Фокстрот. Тема: Виклики ВТМ на ринку побутової техніки та електроніки під час повномасштабного вторгнення
  • Каган Марина, СMO & Co-Founder компанія ProCare. Тема: Private Label 2.0: Як перемогти на ринку, де всі вже роблять креми
  • Галина Ободець, директорка департаменту власних торгових марок мережі магазинів EVA. Тема: Private Label, як інструмент розвитку брендозалежної категорії. Кейс мультибрендової стратегії.
  • Руслан Дробот, комерційний диретор Юнівест Маркетинг. Тема: Готові рішення для партнерів в умовах нових екорегуляцій ЄС: як Univest допомагає перейти на пакування plastic free — з вигодою для бренду та споживача 
  • Альона Градович, категорійний менеджер з приватних торгових марок (Private Label). Тема: ВТМ як рішення в умовах цінової чутливості покупця: досвід TA-DA! у балансуванні ціни та якості
  • Юлія Голубкова, заступник Комерційного Директора з розвитку нових Партнерств та ВТМ, Auchan Україна. Тема: Власні торгові марки з французьким шармом: як Auchan формує успішну екосистему PL в Україні
  • Наталія Краснощок, бренд менеджер ВТМ мережі супермаркетів VARUS. Тема: Редизайн, архетипи, візуальна айдентика: роль брендингу в перезапуску ВТМ – уточнюється
  • Бабич Антон, керівник департаменту виробництва, ТОВ Асканія-Пак. Тема: Від ідеї до готового продукту: досвід створення смаків, що визначають бренди
  • Наталія Прянікова, керівниця відділу управління товарами власної торгової марки супермаркетів NOVUS. Тема: Уточнюється
  • Шевченко Ігор, заступник начальника відділу аналізу інноваційних показників та патентної інформації УКРНОІВІ. Тема: Практичні аспекти отримання охорони на об'єкти інтелектуальної власності в Україні та закордоном

 На Виставці  Вас чекають:

  • 140 виставкових стендів, що представляють найкращі товари та послуги.
  • Галерея новинок провідних постачальників України 
  • Виступи 30 топ-спікерів із провідних компаній України.
  • Столи переговорів у форматі "Рітейлер-Постачальник" – унікальна можливість для встановлення нових бізнес-зв’язків.
  • Урочиста Церемонія нагородження переможців  Національної премії - PrivateLabel-2025 - бізнес-нагорода, яка відзначає досягнення виробників та мереж у галузі розвитку СТМ та взаємодії з рітейлерами.
  • Більше 2000 учасників - Ваших існуючих і потенційних партнерів ( 700+ учасників конференції і 1500+ відвідувачів вставки). 

Повна програма та Реєстрація тут

Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected]  

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