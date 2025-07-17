Головна подія осені виставка та конференція PrivateLabel&FMCG Master-2025

В Києві 4-5 вересня пройде XVІІ Міжнародна щорічна практична виставка та конференція PrivateLabel&FMCG Master-2025, яка дозволить відділам ВТМ роздрібних мереж та компаній-постачальників розпочати та/або продовжити співпрацю, визначити стратегії та тактики ефективного розвитку бізнесу.

Ініціатором та організатором Події виступає B2B Медіа-Група TradeMasterGroup .

Дата та місце проведення: 4-5 вересня 2025р. м. Київ, Берестейський, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл»

Партнери виставки

Генеральний Партнер Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер

ЕКОпартнер - ГК Екосфера

Логістичний оператор №1 в Україні: FTP - Freight Transport Partner

ПАРТНЕР з ліцензування брендів - Nerd agency (FILM.UA Group)

Партнер з документообігу та друку – Konica Minolta Ukraine

Партнер з автоматизації виробництва - КONSORT

Ваш надійний партнер у світі електронного документообігу - WhiteDoc

Партнер конференції – ПП «АВІК-2000»

Технологічний Партнер - Listex

Косметичний партнер - ПроКейр

Партнер кава-брейку – Discaf

Партнер паперового пакування – Univest

Трансформаційний Партнер – EALC

ІТ Партнер - Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер у створенні брендового смаку та паковання - Асканія-Пак

Міжнародний партнер в логістиці - Success logistics Group

Партнер конференції European Pallet Association E.v. EPAL

Ваш провідник у світі побутової та автохімії - Luxord/Garage

Партнер конференції Виробник заморожених ягід, фруктів та овочів -ТОВ Ярофрут

Конференція збере понад 750+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з роботи з продажу та маркетингу, закупівель, керівників СТМ). Провідних виробників та імпортерів FMCG товарів. Подія спрямована на перебудову співпраці рітейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном в напрямку PrivateLabel.

Програма заходу формується:

Модератор конференції Сергій Мицик, комерційний директор КФ "Десна".

Марина Забарило, генеральний директор YouGov Ukraine. Тема: Що вибирає покупець: ВТМ чи бренд? Тенденції в Україні та світі

генеральний директор YouGov Ukraine. Що вибирає покупець: ВТМ чи бренд? Тенденції в Україні та світі Анастасія Ямелинець, Client Partner, Kantar Україна. Тема: Поведінка споживача у 2025 році: чому private label стає першим вибором?

Client Partner, Kantar Україна. Поведінка споживача у 2025 році: чому private label стає першим вибором? Катерина Ковальська, Маркетолог компанії «НАША СИЛА». Тема: Як створити бренд, який вибирають серцем: історія НАША СИЛА. Про побудову емоційного зв'язку зі споживачем через простий продукт.

Маркетолог компанії «НАША СИЛА». Як створити бренд, який вибирають серцем: історія НАША СИЛА. Про побудову емоційного зв'язку зі споживачем через простий продукт. Тетяна Рубан, директорка Nerd agency (FILM.UA Group). Тема: уточнюється

директорка Nerd agency (FILM.UA Group). уточнюється Ігор Руденко, засновник бренду "НАША СИЛА". Тема: від ВТМ до відомого бренду

засновник бренду "НАША СИЛА". від ВТМ до відомого бренду Тетяна Каріка, Комерційний директор мережі магазинів ТА-ДА! Тема: уточнюється

Комерційний директор мережі магазинів ТА-ДА! уточнюється Віталій Олександров, Операційний директор ГК "Екосфера". Тема: Private label vs brand очима виробника

Операційний директор ГК "Екосфера". Private label vs brand очима виробника Вікторія Шило, Комерційний директор ТОВ «Арітейл», мережа магазинів «КОЛО». Тема: Переваги локалізації виробництва ВТМ: український контекст

Комерційний директор ТОВ «Арітейл», мережа магазинів «КОЛО». Переваги локалізації виробництва ВТМ: український контекст Леся Іванченко, Директор ТОВ «Арт Лайн». Тема: Еволюція private label: від бюджетної альтернативи до джерела інновацій

Директор ТОВ «Арт Лайн». Еволюція private label: від бюджетної альтернативи до джерела інновацій Роман Гарбуз, Керівник відділу власних торговельних марок мережі Фокстрот. Тема: Виклики ВТМ на ринку побутової техніки та електроніки під час повномасштабного вторгнення

Керівник відділу власних торговельних марок мережі Фокстрот. Виклики ВТМ на ринку побутової техніки та електроніки під час повномасштабного вторгнення Каган Марина , СMO & Co-Founder компанія ProCare. Тема: Private Label 2.0: Як перемогти на ринку, де всі вже роблять креми

, СMO & Co-Founder компанія ProCare. Private Label 2.0: Як перемогти на ринку, де всі вже роблять креми Галина Ободець, директорка департаменту власних торгових марок мережі магазинів EVA. Тема: Private Label, як інструмент розвитку брендозалежної категорії. Кейс мультибрендової стратегії.

директорка департаменту власних торгових марок мережі магазинів EVA. Private Label, як інструмент розвитку брендозалежної категорії. Кейс мультибрендової стратегії. Руслан Дробот, комерційний диретор Юнівест Маркетинг. Тема: Готові рішення для партнерів в умовах нових екорегуляцій ЄС: як Univest допомагає перейти на пакування plastic free — з вигодою для бренду та споживача

комерційний диретор Юнівест Маркетинг. Готові рішення для партнерів в умовах нових екорегуляцій ЄС: як Univest допомагає перейти на пакування plastic free — з вигодою для бренду та споживача Альона Градович, категорійний менеджер з приватних торгових марок (Private Label). Тема: ВТМ як рішення в умовах цінової чутливості покупця: досвід TA-DA! у балансуванні ціни та якості

категорійний менеджер з приватних торгових марок (Private Label). ВТМ як рішення в умовах цінової чутливості покупця: досвід TA-DA! у балансуванні ціни та якості Юлія Голубкова , заступник Комерційного Директора з розвитку нових Партнерств та ВТМ, Auchan Україна. Тема: Власні торгові марки з французьким шармом: як Auchan формує успішну екосистему PL в Україні

, заступник Комерційного Директора з розвитку нових Партнерств та ВТМ, Auchan Україна. Власні торгові марки з французьким шармом: як Auchan формує успішну екосистему PL в Україні Наталія Краснощок , бренд менеджер ВТМ мережі супермаркетів VARUS. Тема: Редизайн, архетипи, візуальна айдентика: роль брендингу в перезапуску ВТМ – уточнюється

, бренд менеджер ВТМ мережі супермаркетів VARUS. Редизайн, архетипи, візуальна айдентика: роль брендингу в перезапуску ВТМ – уточнюється Бабич Антон, керівник департаменту виробництва, ТОВ Асканія-Пак. Тема: Від ідеї до готового продукту: досвід створення смаків, що визначають бренди

керівник департаменту виробництва, ТОВ Асканія-Пак. Від ідеї до готового продукту: досвід створення смаків, що визначають бренди Наталія Прянікова, керівниця відділу управління товарами власної торгової марки супермаркетів NOVUS. Тема: Уточнюється

керівниця відділу управління товарами власної торгової марки супермаркетів NOVUS. Уточнюється Шевченко Ігор, заступник начальника відділу аналізу інноваційних показників та патентної інформації УКРНОІВІ. Тема: Практичні аспекти отримання охорони на об'єкти інтелектуальної власності в Україні та закордоном

На Виставці Вас чекають:

140 виставкових стендів, що представляють найкращі товари та послуги.

Галерея новинок провідних постачальників України

Виступи 30 топ-спікерів із провідних компаній України.

Столи переговорів у форматі "Рітейлер-Постачальник" – унікальна можливість для встановлення нових бізнес-зв’язків.

Урочиста Церемонія нагородження переможців Національної премії - PrivateLabel-2025 - бізнес-нагорода, яка відзначає досягнення виробників та мереж у галузі розвитку СТМ та взаємодії з рітейлерами.

- PrivateLabel-2025 - бізнес-нагорода, яка відзначає досягнення виробників та мереж у галузі розвитку СТМ та взаємодії з рітейлерами. Більше 2000 учасників - Ваших існуючих і потенційних партнерів ( 700+ учасників конференції і 1500+ відвідувачів вставки).

Повна програма та Реєстрація тут

Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected]

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер