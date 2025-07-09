Стартує ІІІ Всеукраїнська премія "КонтраFACTS Media Awards". Перше місце – 70 000 грн

Асоціація "Укртютюн" оголошує про старт третьої Всеукраїнської премії журналістських робіт "КонтраFACTS Media Awards".

Конкурс спрямований на боротьбу з нелегальною торгівлею тютюновими виробами — проблемою, яка знову загострилася. Тіньовий ринок сигарет лише з початку 2025 року зріс з 14,1% до 16,2%, як свідчать дані дослідження KANTAR. Річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить понад 5 млрд шт сигарет у 2025 році.

Досвід попередніх конкурсів показав: професійне висвітлення проблеми у ЗМІ спонукає суспільство та правоохоронні органи до активної боротьби з цим явищем.

"Протягом трьох років повномасштабної війни держава втратила майже 70 мільярдів гривень недоотриманих податків через нелегальну торгівлю, що впливає на обороноздатність країни. Тому звертаюся до журналістів — ваші матеріали створюють суспільний резонанс та стимулюють конкретні дії. Ми заохочуємо висвітлювати цю тему у будь-якому форматі", — зазначила генеральна директорка Асоціації "Укртютюн" Наталія Фесюн.

Серед партнерів конкурсу — Європейська Бізнес Асоціація, Київська організація Національної спілки журналістів України, ділове видання The Page та інформагентство Інтерфакс-Україна.

Умови участі та призовий фонд

До участі запрошуються радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні творці цифрового контенту на Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, автори подкастів та інших форматів.

На конкурс приймають матеріали, створені з 1 липня по 30 вересня 2025 року включно. Учасники можуть подавати роботи, опубліковані у ЗМІ, а також цифровий контент на особистих сторінках у соціальних мережах.

Призовий фонд:

1 місце — 70 000 грн

2 місце — 35 000 грн

3 місце — 25 000 грн

Спеціальні відзнаки від журі — по 20 000 грн

Усі учасники, матеріали яких були прийняті до участі у конкурсі згідно з правилами, отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 000 грн.

Детальніше з умовами конкурсу та відгуками попередніх учасників можна ознайомитися на офіційному сайті: https://ukrtyutyun.com/contrafacts-media-awards-2025

Заявки приймаються на електронну пошту: [email protected]

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Тарас Кочмар, [email protected]

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