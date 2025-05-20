Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:46 20.05.2025

Українська асоціація лобіювання розпочинає діяльність: новий етап прозорого впливу на політику в Україні

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Київ, 20 травня 2025 року — В Україні розпочала роботу Українська асоціація лобіювання (Ukrainian Lobbying Association, ULA) — перша професійна спільнота, яка об'єднує експертів з урядових відносин, корпоративних комунікацій та регуляторної політики. Метою ULA є формування прозорої, етичної та ефективної системи лобіювання в Україні, що відповідає найкращим міжнародним стандартам.

Головою правління ULA обрано Анну Лачихіну, експертку з міжнародних комунікацій та GR, співзасновницю Good Politics, яка має досвід роботи в Парламенті Канади та на міжнародних платформах.

До складу правління увійшли провідні фахівці у сфері публічної політики та урядових відносин:

  • Юрій Рилач, керівник відділу з корпоративних та регуляторних питань «ВАТ Україна».
  • Юлія Маліч, керівниця публічної політики компанії "Bolt".
  • Інна Бойчук, директорка з корпоративних питань мережі мультимаркетів "Аврора".
  • Тарас Шевченко, керівник з урядових зв’язків у Східній Європі та Центральній Азії в компанії “Glovo”.
  • Максим Джигун, CEO агенції з урядових зв’язків та стратегічних комунікацій “Good Politics”.

Цитата Анни Лачихіної, Голови правління ULA:

"Ми створили ULA, щоб перетворити лобіювання в Україні на прозорий та етичний інструмент впливу, який служить суспільним інтересам. Наша мета — забезпечити відкритий діалог між бізнесом, громадянським суспільством та державою, сприяючи прийняттю обґрунтованих рішень на всіх рівнях влади."

Плани ULA на перший рік діяльності:

  • Розробка та впровадження Кодексу етики лобіста, який встановить стандарти прозорості та відповідальності для учасників процесу лобіювання.
     
  • Створення Реєстру лобістів, що забезпечить відкритий доступ до інформації про суб'єктів лобіювання та їхню діяльність.
     
  • Проведення освітніх програм та тренінгів для фахівців у сфері GR та публічної політики з метою підвищення професійного рівня та обізнаності про нові законодавчі вимоги.
     
  • Організація щорічної конференції з лобіювання, яка стане платформою для обговорення актуальних питань та обміну досвідом між представниками бізнесу, влади та громадянського суспільства.
     
  • Співпраця з міжнародними партнерами для адаптації найкращих світових практик у сфері лобіювання до українського контексту.

З питань співпраці звертайтеся за адресою: [email protected]

 

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