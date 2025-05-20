Українська асоціація лобіювання розпочинає діяльність: новий етап прозорого впливу на політику в Україні

Київ, 20 травня 2025 року — В Україні розпочала роботу Українська асоціація лобіювання (Ukrainian Lobbying Association, ULA) — перша професійна спільнота, яка об'єднує експертів з урядових відносин, корпоративних комунікацій та регуляторної політики. Метою ULA є формування прозорої, етичної та ефективної системи лобіювання в Україні, що відповідає найкращим міжнародним стандартам.

Головою правління ULA обрано Анну Лачихіну, експертку з міжнародних комунікацій та GR, співзасновницю Good Politics, яка має досвід роботи в Парламенті Канади та на міжнародних платформах.

До складу правління увійшли провідні фахівці у сфері публічної політики та урядових відносин:

Юрій Рилач , керівник відділу з корпоративних та регуляторних питань «ВАТ Україна».

, керівник відділу з корпоративних та регуляторних питань «ВАТ Україна». Юлія Маліч , керівниця публічної політики компанії "Bolt".

, керівниця публічної політики компанії "Bolt". Інна Бойчук , директорка з корпоративних питань мережі мультимаркетів "Аврора".

, директорка з корпоративних питань мережі мультимаркетів "Аврора". Тарас Шевченко , керівник з урядових зв’язків у Східній Європі та Центральній Азії в компанії “Glovo”.

, керівник з урядових зв’язків у Східній Європі та Центральній Азії в компанії “Glovo”. Максим Джигун, CEO агенції з урядових зв’язків та стратегічних комунікацій “Good Politics”.

Цитата Анни Лачихіної, Голови правління ULA:

"Ми створили ULA, щоб перетворити лобіювання в Україні на прозорий та етичний інструмент впливу, який служить суспільним інтересам. Наша мета — забезпечити відкритий діалог між бізнесом, громадянським суспільством та державою, сприяючи прийняттю обґрунтованих рішень на всіх рівнях влади."

Плани ULA на перший рік діяльності:

Розробка та впровадження Кодексу етики лобіста , який встановить стандарти прозорості та відповідальності для учасників процесу лобіювання.



, який встановить стандарти прозорості та відповідальності для учасників процесу лобіювання. Створення Реєстру лобістів , що забезпечить відкритий доступ до інформації про суб'єктів лобіювання та їхню діяльність.



, що забезпечить відкритий доступ до інформації про суб'єктів лобіювання та їхню діяльність. Проведення освітніх програм та тренінгів для фахівців у сфері GR та публічної політики з метою підвищення професійного рівня та обізнаності про нові законодавчі вимоги.



для фахівців у сфері GR та публічної політики з метою підвищення професійного рівня та обізнаності про нові законодавчі вимоги. Організація щорічної конференції з лобіювання , яка стане платформою для обговорення актуальних питань та обміну досвідом між представниками бізнесу, влади та громадянського суспільства.



, яка стане платформою для обговорення актуальних питань та обміну досвідом між представниками бізнесу, влади та громадянського суспільства. Співпраця з міжнародними партнерами для адаптації найкращих світових практик у сфері лобіювання до українського контексту.