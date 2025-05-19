Сила, баланс і відновлення — в кожній краплі: троє зіркових атлетів-амбасадорів підтримають нову кампанію "Моршинська Спорт"

До нової кампанії "“Моршинська Спорт” — 100% відновлення" приєдналися одразу троє українських зіркових легкоатлетів: дворазовий володар Кубка України з футболу Микола Шапаренко, півфіналістка Australian Open і чемпіонка турнірів WTA Даяна Ястремська та багаторазовий чемпіон світу з парафехтування Артем Манько.

Атлети ділитимуться власним досвідом правильного відновлення після навантажень, порадами з підтримання водного балансу та ролі природної мінеральної води під час щоденної підготовки до нових спортивних і життєвих викликів.

Кожен із нових амбасадорів має власні унікальні правила для підтримки спортивної форми, але їх об’єднує "Моршинська Спорт" — бренд, який протягом багатьох років є вірним підтримці активного життя та витривалості та популяризує здоровий рух і правильне відновлення.

"Правильна вода — це must have у спорті. Для мене "Моршинська" – легка, смачна й ідеально підтримує гідробаланс. Я безумовно довіряю їй турботу про своє відновлення. Саме тому з радістю приєднуюсь до кампанії, бо можу на власному прикладі показати та розказати про відновлення "на всі сто" як після виснажливих тренувань, так і в житті", — прокоментувала Даяна Ястремська.

Микола Шапаренко поділився власним досвідом: "Під час тренувань я пробігаю десятки кілометрів. І для мене важливо, щоб вода не просто тамувала спрагу, а й легко засвоювалася та підтримувала продуктивність моїх тренувань, забезпечувала повне відновлення фізичного ресурсу після навантажень. "Моршинська Спорт" давно стала невід’ємною частиною мого спортивного режиму, тому я з радістю прийняв пропозицію стати амбасадором цього бренда".

"Моршинська" вже багато років пропагує цінності здорового й активного життя, правильного відновлення та збереження фізичної форми, підтримуючи спортивні змагання, а також атлетів, футбольні клуби та турніри. Бренд виступає за здоровий спосіб життя як фундамент сильної та стійкої до викликів нації. Протягом десятиліть компанія надихає українців бути активними, займатися спортом і дбати про себе — у спортзалі, на стадіоні, на прогулянках і вдома.

"Для мене важливо було приєднатись до клубу амбасадорів "Моршинська Спорт", аби показати, що фізична активність і спортивні досягнення — це не тільки про фізичну форму. Насамперед — це про внутрішню силу. Я хочу надихати українців бути сильними та не забувати турбуватись про себе та своє відновлення не лише у фізичному сенсі", — додав Артем Манько.

"Ми раді вітати видатних українських атлетів у нашій родині амбасадорів. Кожен із них — яскравий приклад сили, витривалості та справжнього спортивного духу. Спільними зусиллями ми надихатимемо українців рухатись уперед і допомагатимемо у їхньому повсякденному відновленні, які б виклики нам не доводилось долати. Сила тіла та духу — це наші спільні цінності, на які спирається постійний розвиток і турбота про здоров’я. Вдячні нашим новим амбасадорам за їхнє щире прагнення поділитися цим із кожним", — прокоментував поповнення команди амбасадорів Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

IDS Ukraine — провідний національний виробник мінеральних вод, який понад 25 років працює на українському ринку. У портфелі компанії знані бренди — "Моршинська", "Моршинка", "Миргородська", "Миргородська Лагідна", Aqua Life, "Аляска", "Воля" та "Лимонада". IDS Ukraine — беззаперечний лідер галузі бутильованих вод із часткою понад 40% і ключовим впливом на її розвиток. Компанія є найбільшим платником податків у своїй галузі. Досягнення обсягів виручки 6,87 млрд грн дозволило компанії поповнити бюджети всіх рівнів податками та зборами на загальну суму 1,15 млрд грн за підсумками 2024 року, а з початку повномасштабного вторгнення її податковий внесок сягає понад 2,6 млрд грн. IDS Ukraine, яка з лютого 2022 року спрямувала на гуманітарні проєкти майже 900 млн грн, є одним із найбільших донорів благодійної допомоги серед українських компаній.