Українсько-італійський бізнес-форум: Київська ТПП представила український бізнес у регіоні Ломбардія

5–9 травня Київська торгово-промислова палата провела економічну місію до Італії.

Ключовою подією місії став українсько-італійський бізнес-форум, організований спільно з палатою торгівлі, промисловості, сільського господарства та ремісництва Комо-Лекко. Форум відкрив президент палати Еціо Вергані, який привітав українську делегацію, презентував економічний потенціал регіону та висловив щиру зацікавленість у розвитку міжпалатного партнерства з Україною.

Від української сторони виступив перший віцепрезидент та генеральний секретар Київської ТПП Володимир Коляденко.

У складі делегації — вісім українських компаній із секторів логістики, промисловості, страхування та будівництва.

У програмі — B2B-перемовини з понад 40 італійськими компаніями, а також візити на провідні підприємства Ломбардії: Gilardoni S.p.A., Edilsider, SAIP Equipment, Riva 1920, Comonext HUB та інші.

Ми висловлюємо щиру подяку представниці Київської ТПП в Італії Аллі Ромашко за високопрофесійну організаційну підтримку, супровід, переклад, а також за теплу атмосферу, створену для української делегації.

Детальніше про візит, учасників і результати — читайте на нашому сайті: https://kiev-chamber.org.ua/uk/17/3029.html