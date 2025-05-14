Перетворення успішного в майбутнє: ревіталізація ТРЦ "Скриня" в ТРЦ "Rox Mall"

Ринок нерухомості Львова - один з найбільш професійних в Україні, а за рівнем насиченості торгівельними площами на 1000 мешканців займає лідируючу позицію. Місту притаманний постійний девелопмент та еволюційний розвиток торгівлі - щороку відкриваються сучасні об’єкти, впроваджуються нові формати, адаптуються існуючі планування, вдосконалюються інженерні технології, оптимізуються архітектурні ідеї, продовжується рівномірний розподіл комерційних елементів по території міста.

Разом з тим, значна чисельність населення Львова та області, висока платоспроможність містян в комбінації з розташуванням в більш безпечному західному регіоні в умовах війни, приваблюють рітейлерів з усієї країни, додатково підвищують їх лояльність.

Окрім того, Львів – туристичний лідер серед міст в Україні, якому вдалося зберегти особливу харизму історичного архітектурного ансамблю, любов українців, привабливість та популярність серед міжнародних відвідувачів.

Сьогодні задача пошуку вдало розташованої земельної ділянки необхідного розміру для досягнення гармонії актуальних форматів популярних мережевих рітейлерів із задоволенням населення необхідними товарними групами в одному зручному місці, ефективне інтегрування проекта в містобудівний простір щільної забудови центру перетворюється на справжній виклик.

Саме тому керуюча компанія ТРЦ "Скриня" для реновації діючого проекту зі збільшенням та розширенням площі комплексно підійшла до вирішення поставленої задачі. Для розробки концепції була залучена компанія UTG - лідер ринку консалтингових та брокерських послуг України, автор концепцій "Ocean Plaza", "Lavina Mall" та "Respublika Park. Від землевласників сусідніх ділянок отримано погодження спільної ревіталізації цілого кварталу із будівництвом адміністративно-ділових споруд на зразок "Canary Wharf" в Лондоні, "MediaCityUK" в Манчестері, "La Défense" в Парижі або "Сarlsberg city district" в Копенгагені. Від міської адміністрації заручилися схваленням та підтримкою у сприянні ініціативи.

Концепція оновлення ТРЦ "Скриня" передбачає комплексну реконструкцію існуючої будівлі площею 6 500 м2 в торговельний комплекс окружного формату загальноміського значення з розширенням площі до 38 600 м2, створення дворівневого підземного паркінгу на 465 машиномісць (другий за розміром підземний паркінг на території західної України) та маркетингова стратегія ребрендингу в "ROX Mall".

Розташування ТРЦ навпроти центрального залізничного і приміського вокзалів та автобусної станції "Двірцева" (портал в Україну з Європи) поєднує потоки рейкового транспорту з 96 наземними маршрутами, формує найбільший транспортно-пересадковий вузол міста, генерує найширшу зону охоплення області та легко досягає прогнозовану необхідну чисельність відвідувачів. Фасадний вихід на головну транспортну артерію перетворює ТРЦ "ROX Mall" та оточуючий квартал в головні в’їздні ворота до Львова.

В результаті проведеного преброкериджу підтверджені позитивні відгуки з боку потенційних орендарів – провідних національних та міжнародних мереж роздрібної торгівлі в розрізі широкого переліку різних товарних груп. Продовольчі супермаркети, універмаги одягу та взуття для всієї родини, магазини формату аутлет, спортивні товари, електроніка та побутова техніка, товари для дітей, меблі, товари для дому та інтер’єру, косметика, парфюмерія та побутова хімія, товари для тварин, заклади громадського харчування, фітнес-центр та оператори розваг - зацікавлені у відкритті магазинів у своїх найсучасніших форматах.

Комплекс здійснених підготовчих робіт дозволив сформувати актуальну концепцію з урахуванням сучасних тенденцій та провідних проектних рішень, максимально реалізувати переваги комерційного потенціалу локації для створення успішного об’єкта з тривалою конкурентною стійкістю.