20 років Торгсофт: особливі пропозиції для підприємців
У травні 2025 року компанія-виробник програми для автоматизації торгівлі Торгсофт відзначає 20-річчя роботи. За два десятиліття Торгсофт став надійним партнером для тисяч підприємців, які прагнуть впевнено керувати бізнесом, автоматизувати облік та стабільно зростати.
Що таке Торгсофт?
Основний продукт компанії — українська програма обліку Торгсофт — допомагає організувати роботу роздрібних і гуртових магазинів, складів, інтернет-магазинів, сервісних центрів, виробництв і сфери послуг.
Система дозволяє контролювати асортимент, товарні залишки, фінансові потоки, продажі, роботу персоналу. Торгсофт інтегрується з популярними сервісами Rozetka, Prom, Приват24, Monobank, М.E.Doc, LiqPay, Google Drive, Нова Пошта та іншими.
У програмі можна працювати як стаціонарно, так і віддалено. Це зручно для підприємців, яким важлива мобільність та управління бізнесом з будь-якої точки світу. Торгсофт допомагає заощаджувати ресурси бізнесу завдяки глибокій аналітиці й оптимізації процесів.
Програма має гнучкі налаштування доступу користувачів до інформації. Інструменти контролю дозволяють захистити дані про товари, фінансові операції та продажі від несанкціонованих дій персоналу.
Торгсофт є розробником програмного РРО, який можна легко налаштувати під потреби бізнесу: ви зможете генерувати електронні фіскальні чеки та миттєво надсилати їх до податкової. Покупцю можна надіслати електронний чек на viber, email чи в sms.
Травнева акція у Торгсофт: знижки до -20%
З нагоди ювілею Торгсофт запускає акцію — знижки до -20% на програмне забезпечення та додаткові опції для автоматизації бізнесу. Пропозиція діє з 12 по 23 травня 2025 року.
Знижки поширюються на*:
- ліцензії Торгсофт: «Старт», «Ультра» та «Термінал»;
- додаткові опції;
- договір сервісного обслуговування.
Розмір знижки залежить від суми замовлення:
- до 13 500 грн — знижка 10%
- 13 500 – 22 000 грн — знижка 15%
- понад 22 000 грн — знижка 20%
Приклади вигідної автоматизації:
- Базовий набір для роздрібної торгівлі: сума зі знижкою -10%: 10 512 грн, економія до 1 168 грн.
- Комплект для інтернет-магазина — сума зі знижкою -15%: 18 368 грн, економія до 3 242 грн.
- Комплексне рішення для торговельної мережі — сума зі знижкою -20%: 33 712 грн, економія до 8 428 грн.
Торгсофт — це про системність, масштабованість і зручність. Це рішення, що розвивається разом з українськими підприємцями. У день народження компанія ділиться тим, що робить найкраще — допомагає бізнесу зростати.
Деталі акції
📞 +38 (067) 558 37 84
*На суму замовлення також впливає придбання торговельного обладнання Торгсофт, проте знижка на нього не поширюється..