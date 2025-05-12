20 років Торгсофт: особливі пропозиції для підприємців

У травні 2025 року компанія-виробник програми для автоматизації торгівлі Торгсофт відзначає 20-річчя роботи. За два десятиліття Торгсофт став надійним партнером для тисяч підприємців, які прагнуть впевнено керувати бізнесом, автоматизувати облік та стабільно зростати.

Що таке Торгсофт?

Основний продукт компанії — українська програма обліку Торгсофт — допомагає організувати роботу роздрібних і гуртових магазинів, складів, інтернет-магазинів, сервісних центрів, виробництв і сфери послуг.

Система дозволяє контролювати асортимент, товарні залишки, фінансові потоки, продажі, роботу персоналу. Торгсофт інтегрується з популярними сервісами Rozetka, Prom, Приват24, Monobank, М.E.Doc, LiqPay, Google Drive, Нова Пошта та іншими.

У програмі можна працювати як стаціонарно, так і віддалено. Це зручно для підприємців, яким важлива мобільність та управління бізнесом з будь-якої точки світу. Торгсофт допомагає заощаджувати ресурси бізнесу завдяки глибокій аналітиці й оптимізації процесів.

Програма має гнучкі налаштування доступу користувачів до інформації. Інструменти контролю дозволяють захистити дані про товари, фінансові операції та продажі від несанкціонованих дій персоналу.

Торгсофт є розробником програмного РРО, який можна легко налаштувати під потреби бізнесу: ви зможете генерувати електронні фіскальні чеки та миттєво надсилати їх до податкової. Покупцю можна надіслати електронний чек на viber, email чи в sms.

Травнева акція у Торгсофт: знижки до -20%

З нагоди ювілею Торгсофт запускає акцію — знижки до -20% на програмне забезпечення та додаткові опції для автоматизації бізнесу. Пропозиція діє з 12 по 23 травня 2025 року.

Знижки поширюються на*:

ліцензії Торгсофт: «Старт», «Ультра» та «Термінал»;

додаткові опції;

договір сервісного обслуговування.

Розмір знижки залежить від суми замовлення:

до 13 500 грн — знижка 10%

13 500 – 22 000 грн — знижка 15%

понад 22 000 грн — знижка 20%

Приклади вигідної автоматизації:

Базовий набір для роздрібної торгівлі: сума зі знижкою -10%: 10 512 грн, економія до 1 168 грн.

10 512 грн, економія до 1 168 грн. Комплект для інтернет-магазина — сума зі знижкою -15%: 18 368 грн, економія до 3 242 грн.

18 368 грн, економія до 3 242 грн. Комплексне рішення для торговельної мережі — сума зі знижкою -20%: 33 712 грн, економія до 8 428 грн.

Торгсофт — це про системність, масштабованість і зручність. Це рішення, що розвивається разом з українськими підприємцями. У день народження компанія ділиться тим, що робить найкраще — допомагає бізнесу зростати.

Деталі акції

📞 +38 (067) 558 37 84



*На суму замовлення також впливає придбання торговельного обладнання Торгсофт, проте знижка на нього не поширюється..