UKRAINIAN GASTRO SHOW: «СПАДЩИНА МАЙБУТНЬОГО» – головна подія про нову українську кухню
13 травня 2025 року у КВЦ “Парковий” (Київ) відбудеться Ukrainian Gastro Show (UGS) – щорічна подія, що об’єднує шеф-кухарів, рестораторів, гастроентузіастів, виробників, дослідників і тих, хто щоденно формує смак і цінності української гастрономії. Тема цього року – «СПАДЩИНА МАЙБУТНЬОГО».
У третій рік повномасштабної війни ми ставимо собі ключове питання: що з того, що ми готуємо сьогодні, стане спадщиною завтра? Які техніки, інгредієнти та смисли переживуть час і увійдуть до нової української кулінарної історії?
Ukrainian Gastro Show 2025 – це:
- 650+ учасників з усієї країни;
- 12 зіркових шефів за один день;
- 8 годин живих виступів та майстер-класів на сцені UGS;
- 30+ брендів-партнерів: обладнання, продукти, технології;
- дегустації, кава-брейки, натхнення і нові можливості
Ukrainian Gastro Show – це не про минуле. Це про культуру сьогоднішнього дня, яка вже завтра стане класикою. Про те, як мислити, щоб створювати унікальну кухню, що конкурує у світі. Про інклюзивність, як необхідність. Про локальність, як перевагу. Про сміливість, як ідентичність.
Програма UGS 2025: Шефи. Теми. Страви:
- Леране Хайбуллаєва (cheburek.ua, «Кримський Дворик») – «Страва-символ. Пироги корінних народів України»
- Енвер Таіров (екс-шеф Eastman, екс-бренд-шеф «Селям» і «Шалом») – «Кизил та кхатикх: як створювати нові кримськотатарські страви»
- Ілля Демковський (Кулінарний центр МХП) та Андрій Северенчук («Глек») – «Інноваційний продукт, соус з печеної капусти та нові версії качаної каші»
- Назар Гоменюк (ресторан «Ester») та Дмитро Кривошап (ресторан «Бавовна», Київ) – «Кулінарне мистецтво, засноване на українських продуктах. Новий погляд та смаки»
- Микита Силін (бістро «Кицуня») та Надія Носкова (група 3+1: «Горобець», «План Б») – «Бан мі з кров’янкою та пшениця стір фрай з овочами. Як і для чого комбінувати техніки й смаки різних кулінарних традицій»
- Микита Чумаков («Ресторан, якого не існує») та Сергій Самань (T.C.Pizza,) – «Український панк. Творчість та поп-апи, що формують нову гастрономічну культуру»
- Ігор Мезенцев («Marigold», Fairmont Grand Hotel Kyiv) – «Сонях. Як і чому варто відкрити потенціал продукту»
Організатори Ukrainian Gastro Show – компанія Hoteliero підтримує Superhumans Center і передає 100% прибутку від усіх благодійних активностей UGS на підтримку центру. У 2024 році проєкти Hoteliero зібрали 2 345 614 грн на підтримку Центру. Тож, відвідуючи Ukrainian Gastro Show та інші події Hoteliero, ви допомагаєте пацієнтам Центру. У цій синергії, всі разом, ми розвиваємо індустрію та робимо маленькі добрі справи для підтримки великих людей нашої країни.
Інфо та квитки:
https://gastro.show/
+380 99 274 57 95
Соцмережі:
https://www.instagram.com/ukrainian.gastro.show?igshid=18fjunt2b5pn0
https://www.facebook.com/ukrainian.gastro.show
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