UKRAINIAN GASTRO SHOW: «СПАДЩИНА МАЙБУТНЬОГО» – головна подія про нову українську кухню

13 травня 2025 року у КВЦ “Парковий” (Київ) відбудеться Ukrainian Gastro Show (UGS) – щорічна подія, що об’єднує шеф-кухарів, рестораторів, гастроентузіастів, виробників, дослідників і тих, хто щоденно формує смак і цінності української гастрономії. Тема цього року – «СПАДЩИНА МАЙБУТНЬОГО».



У третій рік повномасштабної війни ми ставимо собі ключове питання: що з того, що ми готуємо сьогодні, стане спадщиною завтра? Які техніки, інгредієнти та смисли переживуть час і увійдуть до нової української кулінарної історії?

Ukrainian Gastro Show 2025 – це:

650+ учасників з усієї країни;

учасників з усієї країни; 12 зіркових шефів за один день;

зіркових шефів за один день; 8 годин живих виступів та майстер-класів на сцені UGS;

годин живих виступів та майстер-класів на сцені UGS; 30+ брендів-партнерів: обладнання, продукти, технології;

брендів-партнерів: обладнання, продукти, технології; дегустації, кава-брейки, натхнення і нові можливості

Ukrainian Gastro Show – це не про минуле. Це про культуру сьогоднішнього дня, яка вже завтра стане класикою. Про те, як мислити, щоб створювати унікальну кухню, що конкурує у світі. Про інклюзивність, як необхідність. Про локальність, як перевагу. Про сміливість, як ідентичність.

Програма UGS 2025: Шефи. Теми. Страви:

Леране Хайбуллаєва (cheburek.ua, «Кримський Дворик») – «Страва-символ. Пироги корінних народів України»

(cheburek.ua, «Кримський Дворик») – «Страва-символ. Пироги корінних народів України» Енвер Таіров (екс-шеф Eastman, екс-бренд-шеф «Селям» і «Шалом») – «Кизил та кхатикх: як створювати нові кримськотатарські страви»

(екс-шеф Eastman, екс-бренд-шеф «Селям» і «Шалом») – «Кизил та кхатикх: як створювати нові кримськотатарські страви» Ілля Демковський (Кулінарний центр МХП) та Андрій Северенчук («Глек») – «Інноваційний продукт, соус з печеної капусти та нові версії качаної каші»

(Кулінарний центр МХП) та («Глек») – «Інноваційний продукт, соус з печеної капусти та нові версії качаної каші» Назар Гоменюк (ресторан «Ester») та Дмитро Кривошап (ресторан «Бавовна», Київ) – «Кулінарне мистецтво, засноване на українських продуктах. Новий погляд та смаки»

(ресторан «Ester») та (ресторан «Бавовна», Київ) – «Кулінарне мистецтво, засноване на українських продуктах. Новий погляд та смаки» Микита Силін (бістро «Кицуня») та Надія Носкова (група 3+1: «Горобець», «План Б») – «Бан мі з кров’янкою та пшениця стір фрай з овочами. Як і для чого комбінувати техніки й смаки різних кулінарних традицій»

(бістро «Кицуня») та (група 3+1: «Горобець», «План Б») – «Бан мі з кров’янкою та пшениця стір фрай з овочами. Як і для чого комбінувати техніки й смаки різних кулінарних традицій» Микита Чумаков («Ресторан, якого не існує») та Сергій Самань (T.C.Pizza,) – «Український панк. Творчість та поп-апи, що формують нову гастрономічну культуру»

(«Ресторан, якого не існує») та (T.C.Pizza,) – «Український панк. Творчість та поп-апи, що формують нову гастрономічну культуру» Ігор Мезенцев («Marigold», Fairmont Grand Hotel Kyiv) – «Сонях. Як і чому варто відкрити потенціал продукту»

Організатори Ukrainian Gastro Show – компанія Hoteliero підтримує Superhumans Center і передає 100% прибутку від усіх благодійних активностей UGS на підтримку центру. У 2024 році проєкти Hoteliero зібрали 2 345 614 грн на підтримку Центру. Тож, відвідуючи Ukrainian Gastro Show та інші події Hoteliero, ви допомагаєте пацієнтам Центру. У цій синергії, всі разом, ми розвиваємо індустрію та робимо маленькі добрі справи для підтримки великих людей нашої країни.

Інфо та квитки:

https://gastro.show/

+380 99 274 57 95

[email protected]

Соцмережі:

https://www.instagram.com/ukrainian.gastro.show?igshid=18fjunt2b5pn0

https://www.facebook.com/ukrainian.gastro.show

Акредитація медіа: [email protected]

Інформаційний партнер: "Інтерфакс-Україна"

