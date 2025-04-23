"Шахтар Сталеві": історія, досягнення та шлях команди ветеранів

На початку 2024 року футбольний клуб «Шахтар» оголосив про створення ампфутбольної команди для ветеранів війни. Ініціатором проєкту виступив Рінат Ахметов. Його метою було надати українським захисникам, які втратили кінцівки під час бойових дій, можливість повернутися до активного життя через футбол. Ця ініціатива швидко отримала підтримку, адже саме спорт часто стає ефективним інструментом відновлення не тільки фізичних сил, а й віри у власні можливості.

Команда отримала назву «Шахтар Сталеві», що символізує силу духу й витривалість її гравців. Їхня історія, розказана на https://shakhtar.com/uk-ua/news/2025/february/5_news/5_shakhtar-stalevi/, — приклад мужності навіть після найважчих випробувань.

Створення та тренувальний процес

Перші тренування «Шахтар Сталеві» розпочалися в Києві та на клубній базі у Щасливому. До складу увійшли 15 ветеранів з різних регіонів України, які отримали ампутації внаслідок поранень на фронті.

Футбольний клуб «Шахтар» забезпечив команду всім необхідним: екіпіруванням, тренерським штабом, медичним супроводом. Умови для тренувань нічим не поступаються тим, які мають гравці основної команди. Особливу увагу приділили реабілітації, адже кожен з учасників команди має унікальні потреби й історії.

Перші змагання та дебют на «Лізі Дужих»

У січні 2025 року команда дебютувала на турнірі «Зимовий кубок», що відбувся в межах «Ліги Дужих». Це був важливий етап, коли гравці змогли випробувати себе на полі в умовах справжнього змагання. Саме на цьому турнірі вони провели свої перші офіційні матчі та отримали безцінний досвід.

Капітаном команди став Андрій Костишин, ветеран штурмової бригади, який продемонстрував справжній приклад лідерства як на полі, так і поза ним. Його історія є джерелом натхнення для багатьох інших військових, що шукають шлях до нової якості життя після поранень.

Плани на майбутнє

Надалі команда «Шахтар Сталеві» планує брати участь у національних та міжнародних турнірах з ампфутболу. Клуб продовжує працювати над розвитком проєкту, залучаючи нових гравців і розширюючи можливості для тренувань та змагань. Важливим елементом майбутнього розвитку є також популяризація ампфутболу серед українців, аби надихати все більше ветеранів до активного відновлення.

Рінат Ахметов, власник Шахтаря, зазначив, що «Шахтар Сталеві» — це невід’ємна частина великої родини «Шахтаря». Команда, що складається з українських воїнів, справжніх героїв, які пожертвували своїм здоров'ям, захищаючи Україну та українців. Кожен із них — приклад мужності та незламності. «Шахтар Сталеві» стали справжнім прикладом того, як спорт допомагає долати виклики й повертає віру в себе.