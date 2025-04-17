Київська ТПП про "Стійкість ділової активності українського бізнесу 2.0"
Розпочато другий із п’яти етапів консультацій для бізнесу в межах ініціативи «Стійкість ділової активності українського бізнесу 2.0», який реалізується Мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу за підтримки Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні IOM Ukraine в рамках проєкту «Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни», що фінансується Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Німецький банк розвитку (KfW).
Цього тижня ми провели подію з індивідуальними консультаціями в місті Біла Церква, де підприємці мали змогу отримати поради від провідних експертів.
Мета таких сесій — допомогти бізнесу адаптуватися до нових умов та зміцнити управлінські навички.
Які теми обговорювали?
• цифрова трансформація, маркетинг, онлайн-продажі, брендинг;
• стратегія розвитку, HR, корпоративне навчання;
• юридичні питання: сертифікація, форс-мажори, зміни в контрактах;
• фінанси, бізнес-планування, пошук партнерств;
• впровадження стандартів ISO, HACCP та інші інновації.
Вдячні Київська обласна торгово-промислова палата за сприяння в організації заходу та наданий простір — завдяки вашій підтримці все відбулося на високому рівні!