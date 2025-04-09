Чергова спроба незаконної мобілізації аспірантів

Благодійних фонд «Змінимо наші життя», виступає проти незаконних спроб внесення змін Кабміном, стосовно навчання аспірантів

Це вже третя спроба введення додаткових заходів контролю для здобувачів третього освітньо-наукового/освітньо-творчого рівня освіти (аспірантів, ад’юнктів) у вигляді єдиного державного заліку! Дві попередні ініціативи Міністерства освіти і науки України щодо введення додаткових заходів контролю для здобувачів третього освітньо-наукового/освітньо-творчого рівня освіти (аспірантів, ад’юнктів) у вигляді єдиного державного заліку з української та іноземної мов були відхилені Кабінетом Міністрів України та не підтримані Верховною Радою України, оскільки будь-які додаткові заходи контролю, що не передбачені законодавством є незаконними та такими, що порушують Конституцію України!

Якщо враховувати законодавчу базу, то дана ініціатива не відповідає Постанові КМУ від 2016 року № 261, п.19. ст.1, п.9 ст.3 ЗУ "Про освіту", п.17.ст.1, п.5 ст.6 ЗУ "Про вищу освіту", ст. 24, 53, 64 Конституції України (які не можуть бути обмежені під час дії правового режиму воєнного стану). Також, можливість введення контролю, у вигляді єдиного державного заліку з української та іноземної мов не передбачено Національною рамкою кваліфікацій та відповідно Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1341, оскільки Національна рамка кваліфікацій – це лише опис, який не передбачає введення додаткових контрольних заходів. Фактично введення єдиного державного заліку з української та іноземної мов для аспірантів є незаконним та антиконституційним в частині тих прав, що не можуть бути обмеженими під час дії воєнного та надзвичайного станів в державі, відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Також, зміни, які надало Міністерство освіти і науки України щодо введення додаткового заходу контролю для здобувачів третього освітньо-наукового/освітньо-творчого рівня освіти (аспірантів) у вигляді єдиного державного заліку з української та іноземної мов, не проходили правову та антидискримінаційну експертизу Міністерства юстиції України, що вказано в листах-відповідях МОНу №1/8845-24 від 20.05.2024 року та листі-відповіді Міністерства юстиції України №81631/С – 18859/7.2.4 від 31.05.2024 року.

Дані зміни направлені на посилення мобілізації через порушення прав та свобод громадян, закріплених в законах та Конституції України.