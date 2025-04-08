Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

17:38 08.04.2025

BUSINESS THINKERS FORUM’2025: Гра на випередження у світі, що змінюється

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17 квітня, офлайн Київ, КВЦ “Парковий”| онлайн трансляція

Світ бізнесу більше не працює за прогнозованими сценаріями. Правила змінюються швидше, ніж компанії встигають до них адаптуватися. Ринки трансформуються, споживачі змінюють поведінку, нові технології переписують бізнес-моделі. У цій реальності перемагають не ті, хто чекає стабільності, а ті, хто створює майбутнє власними руками.

Але щоб випереджати час, потрібно не лише реагувати на виклики, а й навчитися прогнозувати та діяти раніше за інших. Саме цей виклик стане фокусом і лейтмотивом виступів і дискусій BUSINESS THINKERS FORUM’2025.



Чому це критично важливо для власників і топменеджерів?

Багато компаній досі діють за старими схемами: детальні довгострокові стратегії, очікування прогнозованих ринкових змін, пошук стабільності. Але правда в тому, що стабільності більше не існує. Виживають ті, хто вміє швидко перебудовуватися, прогнозувати ризики ще до їхнього виникнення та бачити можливості там, де інші бачать лише загрози.

Що надасть форум?

  • Кейси і рішення від компаній, які навчилися діяти на випередження 
  • Визначення нових стандартів управління
  • Реальні стратегії адаптації, що працюють у новому бізнес-середовищі
  • Можливість побудувати нетворкінг і провести перемовини із лідерами, які створюють нові правила гри
  • Бізнес – це не реакція на події, а здатність передбачати та діяти ще до того, як зміниться ринок.

З кейсами, ідеями, рішеннями візьмуть участь:

  • К’єлл Нордстром, професор економіки та філософії Стокгольмської школи економіки, автор бестселерів “Бізнес у стилі фанк”, “Караоке-капіталізм”, ‘Urban Express’, автор теорії “хаосономіки”
  • Тетяна Лукинюк, директорка Google в Україні
  • Дмитро Морозов, заступник голови правління МХП з розвитку бізнесу клієнтів
  • Ростислав Вовк, СЕО та співвласник «Кормотех»
  • Лев Жиденко, власник мережі магазинів “Аврора” 
  • Дмитро Шимків, топ-менеджер, член раді директорів Helsi, наглядової ради "Київстар" та Українського фонду стартапів, партнер у стартапі Аеродрон
  • Ігор Хижняк, партнер і СEO Сomfy
  • Євген Глібовицький, співзасновник і директор «Інституту фронтиру»
  • Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора від України у МВФ
  • Елла Лібанова, директорка Інституту демографії і соціальних досліджень, Академік Національної академії наук України, д.е.н., професор
  • Лана Зеркаль, Надзвичайна та повноважна посол України. Членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform
  • Ігор Гут, системний дослідник бізнесу та конкуренції, співзасновник DYB Ukraine

Формат: 17 квітня, Київ, офлайн і онлайн 

Організатор форуму: KA Group.

За підтримки титульного партнера Work.ua, генеральних партнерів МХП, Кормотех

Реєструйтесь на BUSINESS THINKERS FORUM’2025 командою керівників, створюйте ефективність і будуйте майбутнє свого бізнесу, який залежить від ваших знань та сильних рішень.

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