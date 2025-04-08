BUSINESS THINKERS FORUM’2025: Гра на випередження у світі, що змінюється
17 квітня, офлайн Київ, КВЦ “Парковий”| онлайн трансляція
Світ бізнесу більше не працює за прогнозованими сценаріями. Правила змінюються швидше, ніж компанії встигають до них адаптуватися. Ринки трансформуються, споживачі змінюють поведінку, нові технології переписують бізнес-моделі. У цій реальності перемагають не ті, хто чекає стабільності, а ті, хто створює майбутнє власними руками.
Але щоб випереджати час, потрібно не лише реагувати на виклики, а й навчитися прогнозувати та діяти раніше за інших. Саме цей виклик стане фокусом і лейтмотивом виступів і дискусій BUSINESS THINKERS FORUM’2025.
Чому це критично важливо для власників і топменеджерів?
Багато компаній досі діють за старими схемами: детальні довгострокові стратегії, очікування прогнозованих ринкових змін, пошук стабільності. Але правда в тому, що стабільності більше не існує. Виживають ті, хто вміє швидко перебудовуватися, прогнозувати ризики ще до їхнього виникнення та бачити можливості там, де інші бачать лише загрози.
Що надасть форум?
- Кейси і рішення від компаній, які навчилися діяти на випередження
- Визначення нових стандартів управління
- Реальні стратегії адаптації, що працюють у новому бізнес-середовищі
- Можливість побудувати нетворкінг і провести перемовини із лідерами, які створюють нові правила гри
- Бізнес – це не реакція на події, а здатність передбачати та діяти ще до того, як зміниться ринок.
З кейсами, ідеями, рішеннями візьмуть участь:
- К’єлл Нордстром, професор економіки та філософії Стокгольмської школи економіки, автор бестселерів “Бізнес у стилі фанк”, “Караоке-капіталізм”, ‘Urban Express’, автор теорії “хаосономіки”
- Тетяна Лукинюк, директорка Google в Україні
- Дмитро Морозов, заступник голови правління МХП з розвитку бізнесу клієнтів
- Ростислав Вовк, СЕО та співвласник «Кормотех»
- Лев Жиденко, власник мережі магазинів “Аврора”
- Дмитро Шимків, топ-менеджер, член раді директорів Helsi, наглядової ради "Київстар" та Українського фонду стартапів, партнер у стартапі Аеродрон
- Ігор Хижняк, партнер і СEO Сomfy
- Євген Глібовицький, співзасновник і директор «Інституту фронтиру»
- Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора від України у МВФ
- Елла Лібанова, директорка Інституту демографії і соціальних досліджень, Академік Національної академії наук України, д.е.н., професор
- Лана Зеркаль, Надзвичайна та повноважна посол України. Членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform
- Ігор Гут, системний дослідник бізнесу та конкуренції, співзасновник DYB Ukraine
Формат: 17 квітня, Київ, офлайн і онлайн
Організатор форуму: KA Group.
За підтримки титульного партнера Work.ua, генеральних партнерів МХП, Кормотех
Реєструйтесь на BUSINESS THINKERS FORUM’2025 командою керівників, створюйте ефективність і будуйте майбутнє свого бізнесу, який залежить від ваших знань та сильних рішень.
Інтерфакс-Украина - інформаційний партнер