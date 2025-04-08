Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

17:06 08.04.2025

Чемпіонські амбіції Віктора Мілевського: від професійного боксу до рідкоземельних металів

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Власник групи компаній «ОНК» Віктор Мілевський рік тому заснував  промоутерську компанію Global Ukrainian Promotion. Результати її роботи вражають - вже 1 травня Сергій Радченко проведе бій за звання чемпіона світу WBC у бріджервейт (до 101,6 кг). Вперше в історії українського професійного боксу чемпіонский мегафайт відбудеться в Африці. Суперником Радченко стане чинний чемпіон 32-річний південноафриканець Кевін Лерена. Мегафайт відбудеться в столиці ПАР Преторії. 

Фото Champion.com.ua

“Коли рік тому я казав, що в 2025 році наш боксер буде битися за чемпіонський титул WBC, мені ніхто не вірив - розповідає Віктор Мілевський. - Але в підсумку мої слова не розійшлися зі справою. У нас вже підписаний контракт на бій, а Сергій в тренувальному таборі ретельно готується до найважливішого поєдинка в своїй професійній боксерський кар’єрі. Радченко доведеться здати важкий екзамен. Лерена провів на ринзі 33 боя, переміг в 30. В 2022 році в Лондоні Кевін бився з британцем Даніелем Дюбуа і двічі відправив його в нокдаун вже в першому раунді. В 2015 році в Данії Лерена переміг Ігоря Пилипенка. В 2018 році в Південній Африці Дмитра Кучера, а в Азербайджані - Романа Головащенко. Сергій стане четвертим українцем серед суперників Кевіна і спробує перервати цю негативну для нас традицію поразок. Радченко має для цього необхідний досвід, недарма він свого часу працював спарринг-партнером в тренувальних таборах Володимира Кличка та Олександра Усика”. 

 

Розвивається кар’єра й у інших боксерів Global Ukrainian Promotion. 23-річний Ярослав Михайлушко в 2024 році став чемпіоном світу WBC Youth, в його послужному списку 10 перемог в 10 боях, причому в 9 поединках він переміг нокаутом. 24-річний Макс Молодан має в своєму активі 7 перемог в 7 боях.

Паралельно Віктор Мілевський допомогає дитячим командам з футболу, хокею та боксу із рідної Одещини.  Власник групи компаній «ОНК» вірить в щасливе майбутнє українського спорту і в сталий розвиток української економіки.

“Адже це взаємопов’язані речі, - пояснює Віктор. - У США та Великій Британії ринок професійного боксу ґрунтується на сплатопроможних фанах, які за чималі кошти купують платні телетрансляції поєдинків та квитки на події. В нашій країні поки інша ситуація.  Але я дійсно вірю, що Україна має всі можливості бути в топі світових країн не тільки по спортивних досягненням, але й по економіці, безпеці та добробуту українців. 

Уявіть майбутнє, в якому Україна – світовий лідер у видобутку та переробці рідкоземельних металів, - продовжує фіналізувати свою картину світу через 10 років Віктор Мілевський. -  Літій, нікель, кобальт – ключові ресурси для електромобілів, акумуляторів та високих технологій – видобуваються та переробляються на ультрасучасних українських заводах.  Водневі технології та літій-іонні батареї підкорюють світ. Ми побудуємо інноваційні підприємства та автоматизовані видобувні комплекси. Використовуємо екологічний підхід – сталий розвиток без шкоди планети. Україна - не лише житниця Європи, а й стратегічний центр глобальної індустрії. Енергія майбутнього в наших руках! Зараз для когось це звучить фантастично - як і рік тому мої прогнози стосовно розвитку Global Ukrainian Promotion”.

Теги: #global_ukrainian_promotion #віктор_мілевський

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