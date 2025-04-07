Конференція "Торгові війни: мистецтво захисту" відбудеться у Києві 20 травня
У світі, де глобальні економічні та політичні процеси перебувають під впливом постійних змін, міжнародна торгівля стикається з новими викликами та невизначеністю. Війна в Україні, геополітичні зрушення, перерозподіл глобальних торгових потоків і боротьба за нові ринки — усе це створює безпрецедентні можливості та загрози для національних економік і міжнародного бізнесу. Регіональні торговельні угоди, зміни у балансі сил, зростання тарифних бар'єрів та посилення торгових війн — це лише частина того, з чим стикаються бізнеси, уряди та юристи.
Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" спільно з видавництвом «Юридична практика» запрошують до обговорення найактуальніших питань у сфері міжнародної торгівлі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".
Програма та реєстрація: https://tradewar2025.ticketforevent.com
Дата проведення: 20 травня 2025 року.
Час проведення: 10:00–13:00 (початок реєстрації о 09:30).
Місце проведення: м. Київ (місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам напередодні заходу)
Захід відкриє інтерв’ю з Ольгою СТЕФАНІШИНОЮ, Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністром юстиції України
Ведуча: Олена ОМЕЛЬЧЕНКО, партнер, керівник практики міжнародної торгівлі ЮФ «Ілляшев та Партнери»
У фокусі обговорення Заходу:
- Війна і торгівля: глобальні наслідки та вплив на Україну
- Український бізнес у нових умовах
Учасники обговорення:
- Дмитро КИСИЛЕВСЬКИЙ, Народний депутат України, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
- Ніна ЮЖАНІНА, Народний депутат України, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
- Тарас КАЧКА, Заступник Міністра економіки України — Торговий представник України
- Владислав СУВОРОВ, Заступник Голови Державної митної служби України
- Павло КАЧУР, голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент»
- Ксенія ОРИНЧАК, Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України
- Сергій ПОВАЖНЮК, заступник директора з питань розвитку ДП «Укрпромзовнішекспертиза»
- та інші
До участі запрошено власників, топ-менеджерів, керівників юридичних департаментів і департаментів зовнішньоекономічної діяльності великих українських та міжнародних компаній.
Участь у заході безкоштовна за умови додаткового підтвердження реєстрації від організаторів. Кількість місць обмежена. Організатори залишають за собою право відмовити в реєстрації через переліміт місць.