Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

18:27 07.04.2025

Конференція "Торгові війни: мистецтво захисту" відбудеться у Києві 20 травня

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У світі, де глобальні економічні та політичні процеси перебувають під впливом постійних змін, міжнародна торгівля стикається з новими викликами та невизначеністю. Війна в Україні, геополітичні зрушення, перерозподіл глобальних торгових потоків і боротьба за нові ринки — усе це створює безпрецедентні можливості та загрози для національних економік і міжнародного бізнесу. Регіональні торговельні угоди, зміни у балансі сил, зростання тарифних бар'єрів та посилення торгових війн — це лише частина того, з чим стикаються бізнеси, уряди та юристи.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" спільно з видавництвом «Юридична практика» запрошують до обговорення найактуальніших питань у сфері міжнародної торгівлі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Програма та реєстрація: https://tradewar2025.ticketforevent.com 

Дата проведення: 20 травня 2025 року.

Час проведення: 10:00–13:00 (початок реєстрації о 09:30).

Місце проведення: м. Київ (місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам напередодні заходу)

Захід відкриє інтерв’ю з Ольгою СТЕФАНІШИНОЮ, Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністром юстиції України

Ведуча: Олена ОМЕЛЬЧЕНКО, партнер, керівник практики міжнародної торгівлі ЮФ «Ілляшев та Партнери»

У фокусі обговорення Заходу:

  • Війна і торгівля: глобальні наслідки та вплив на Україну
  • Український бізнес у нових умовах

 

Учасники обговорення:

  • Дмитро КИСИЛЕВСЬКИЙ, Народний депутат України, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Ніна ЮЖАНІНА, Народний депутат України, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Тарас КАЧКА, Заступник Міністра економіки України — Торговий представник України
  • Владислав СУВОРОВ, Заступник Голови Державної митної служби України
  • Павло КАЧУР, голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент»
  • Ксенія ОРИНЧАК, Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України
  • Сергій ПОВАЖНЮК, заступник директора з питань розвитку ДП «Укрпромзовнішекспертиза»
  • та інші

До участі запрошено власників, топ-менеджерів, керівників юридичних департаментів і департаментів зовнішньоекономічної діяльності великих українських та міжнародних компаній.

Участь у заході безкоштовна за умови додаткового підтвердження реєстрації від організаторів. Кількість місць обмежена. Організатори залишають за собою право відмовити в реєстрації через переліміт місць.

 

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