Конференція "Торгові війни: мистецтво захисту" відбудеться у Києві 20 травня

У світі, де глобальні економічні та політичні процеси перебувають під впливом постійних змін, міжнародна торгівля стикається з новими викликами та невизначеністю. Війна в Україні, геополітичні зрушення, перерозподіл глобальних торгових потоків і боротьба за нові ринки — усе це створює безпрецедентні можливості та загрози для національних економік і міжнародного бізнесу. Регіональні торговельні угоди, зміни у балансі сил, зростання тарифних бар'єрів та посилення торгових війн — це лише частина того, з чим стикаються бізнеси, уряди та юристи.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" спільно з видавництвом «Юридична практика» запрошують до обговорення найактуальніших питань у сфері міжнародної торгівлі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Програма та реєстрація: https://tradewar2025.ticketforevent.com

Дата проведення: 20 травня 2025 року.

Час проведення: 10:00–13:00 (початок реєстрації о 09:30).

Місце проведення: м. Київ (місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам напередодні заходу)

Захід відкриє інтерв’ю з Ольгою СТЕФАНІШИНОЮ, Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністром юстиції України

Ведуча: Олена ОМЕЛЬЧЕНКО, партнер, керівник практики міжнародної торгівлі ЮФ «Ілляшев та Партнери»

У фокусі обговорення Заходу:

Війна і торгівля: глобальні наслідки та вплив на Україну

Український бізнес у нових умовах

Учасники обговорення:

Дмитро КИСИЛЕВСЬКИЙ, Народний депутат України, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку

Народний депутат України, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ніна ЮЖАНІНА, Народний депутат України, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Народний депутат України, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Тарас КАЧКА, Заступник Міністра економіки України — Торговий представник України

Заступник Міністра економіки України — Торговий представник України Владислав СУВОРОВ, Заступник Голови Державної митної служби України

Заступник Голови Державної митної служби України Павло КАЧУР, голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент»

голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» Ксенія ОР И НЧАК , Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України

, Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Сергій ПОВАЖНЮК, заступник директора з питань розвитку ДП «Укрпромзовнішекспертиза»

заступник директора з питань розвитку ДП «Укрпромзовнішекспертиза» та інші

До участі запрошено власників, топ-менеджерів, керівників юридичних департаментів і департаментів зовнішньоекономічної діяльності великих українських та міжнародних компаній.

Участь у заході безкоштовна за умови додаткового підтвердження реєстрації від організаторів. Кількість місць обмежена. Організатори залишають за собою право відмовити в реєстрації через переліміт місць.