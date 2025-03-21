В Києві  12-13 квітня відбудеться щорічна освітньо-дегустаційна подія – Kyiv Whisky

12-13 квітня в Києві (КВЦ “Парковий”) відбудеться щорічна дводенна освітньо-дегустаційна подія, присвячена культурі споживання та філософії міцного алкоголю – Kyiv Whisky . Kyiv Whisky має на меті розвивати індустрію, підтримувати фахівців та надавати доступ до експертних знань, культивуючи обізнаність і свідомість у споживанні алкоголю, а також повагу до культури, історії та філософії такого унікального напою, як віскі.

Що чекає на гостей Kyiv Whisky 2025::

2000 м² Whisky Zone зі 100+ відбірними брендами віскі;

зі 100+ відбірними брендами віскі; 2 Professional Tasting Rooms (зали для закритих дегустаційних сесій – саме тут ви знайдете легендарні лейби, лімітовані випуски та новинки. Тривалість кожної сесії – 50 хв);

(зали для закритих дегустаційних сесій – саме тут ви знайдете легендарні лейби, лімітовані випуски та новинки. Тривалість кожної сесії – 50 хв); 2 Speed Tasting Rooms (зали для швидкого, але насиченого знайомства з різними стилями віскі – ідеальний формат для тих, хто шукає інтенсивних вражень. Тривалість кожної сесії – 30 хв)

(зали для швидкого, але насиченого знайомства з різними стилями віскі – ідеальний формат для тих, хто шукає інтенсивних вражень. Тривалість кожної сесії – 30 хв) Premium Tasting Room (тут відбувається приватне знайомство з найрідкіснішими сортами, лімітованими серіями та віскі, які створювалася на легендарних дистилеріях. Тривалість кожної сесії — 50 хв);

(тут відбувається приватне знайомство з найрідкіснішими сортами, лімітованими серіями та віскі, які створювалася на легендарних дистилеріях. Тривалість кожної сесії — 50 хв); COCKTAILS ZONE (зона барів – простір елегантних твістів та сміливих коктейльних експериментів);

(зона барів простір елегантних твістів та сміливих коктейльних експериментів); BROWN SPIRITS: NEW! (територія, де головні герої — це ром, бренді, коньяки та арманьяки. Це простір для міцних напоїв з багатою історією та глибокими смаками);

(територія, де головні герої — це ром, бренді, коньяки та арманьяки. Це простір для міцних напоїв з багатою історією та глибокими смаками); FOOD COURT & FOOD BAR (територія, де їжа доповнює досвід дегустацій. Це ідеальний фудпейринг на терасі з видом на схили Дніпра)

Kyiv Whisky 2025 — це місце, де легендарні бренди віскі розповідають свої історії. Де сучасні леді та джентльмени можуть смакувати стиль життя – в розмовах і на рівні рецепторів. Де важливий не дрес-код, а кут зору.

Приходьте, щоб вести діалоги на рівні відчуттів, щоб засвідчити, що віскі — це не просто напій, це есенція сотні років традицій та культури. Це спосіб мислення і спосіб пізнання. Це спільнота естетів та експериментаторів, які шанують традиції, але спраглі нових відчуттів.

Важливо зазначити, що організатори Kyiv Whisky, а саме експерти подій гостинності – компанія Hoteliero , зробили невід'ємною частиною своїх подій благодійну допомогу та підтримку тих, завдяки кому є змога проводити наші заходи. Hoteliero підтримує Superhumans Center і передає частину прибутку від продажу квитків на подію, а також 100% прибутку від всіх інтерактивів Kyiv Whisky на підтримку Superhumans Center . Тож, відвідуючи Kyiv Whisky та інші події Hoteliero, ви допомагаєте пацієнтам Центру. У цій синергії, всі разом, ми розвиваємо індустрію та робимо маленькі добрі справи для підтримки великих людей нашої країни.

Квитки та інфо про подію:

https://whiskyfestival.kyiv.ua/

Соцмережі:

https://www.instagram.com/kyiv.whisky/