Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

16:00 17.03.2025

Український бізнес готується до цифрової трансформації: пілотний проєкт SAF-T UA від M.E.Doc

2 хв читати

Український ІТ-холдинг Linkos Group офіційно оголосив про пілотний проєкт впровадження стандартного аудиторського файлу SAF-T UA від M.E.Doc, який триває з червня 2024 року. Ця ініціатива стала важливим кроком на шляху до цифрової трансформації податкового аудиту в Україні.

Що таке SAF-T UA і чому це важливо?

SAF-T UA – це електронний стандарт обміну даними, який забезпечує автоматизовану передачу бухгалтерських даних до податкових органів під час проведення перевірки. Його впровадження відкриває нові можливості для українського бізнесу, зокрема полегшує подання даних з облікових систем субʼєктів господарювання на запити державних органів або аудиторів.

Виклики та рішення

Реалізація проєкту показала, що впровадження SAF-T UA потребує ретельної підготовки через:

  • Необхідність трансформації облікових систем та адаптації процесів під новий стандарт.
  • Питання безпеки даних, зокрема щодо конфіденційності комерційної інформації.
  • Часові обмеження – подача SAF-T UA має здійснюватися упродовж 48 годин з моменту отримання запиту від Державної податкової служби.

Саме для мінімізації цих викликів та тестування нового підходу до автоматизації податкового аудиту був запущений пілотний проєкт.

Результати пілотного проєкту

  • Участь у проєкті взяли 67 великих платників податків.
  • Було проведено 96 консультаційних зустрічей та надано понад 1000 експертних відповідей.
  • Бізнес отримав безкоштовний доступ до тестування SAF-T UA та професійну підтримку експертів.
  • Учасники змогли завчасно адаптувати свої системи, що сприяло оптимізації процесів та зміцненню репутації компаній.

Пілотний проєкт підтвердив, що український бізнес готовий до нових стандартів електронного аудиту. Наступним етапом буде повноцінний запуск SAF-T UA.

Досвід, отриманий у ході проєкту, дозволив Linkos Group створити дійсно ефективне рішення, яке враховує специфіку українського бізнесу та відповідає міжнародним стандартам. Завдяки тісній співпраці з учасниками різних галузей, було розроблено інструмент, який спрощує процес формування аудиторського файлу та знижує навантаження на фінансові відділи компаній.

Впровадження стандарту SAF-T UA стане потужним стимулом для підвищення прозорості бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату в Україні, а пілотний проєкт SAF-T UA від M.E.Doc зробив цей перехід більш плавним та керованим для українських підприємств.

Про компанію Linkos Group:

Linkos Group — український ІТ-холдинг, який займається розробкою цифрових рішень для автоматизації бізнесу. Linkos Group створює ІТ-продукти у сфері електронної звітності та електронного документообігу, які вже понад 20 років використовує бухгалтерія та бізнес всієї країни. В лінійці продуктів компанії Linkos Group рішення для подачі звітності та документообігу M.E.Doc та СОТА, програмні каси Cashalot та «СОТА Каса», електронні підписи від «ЦСК «Україна», ERP-система ISPro та інші.

Теги: #medoc #linkos_group #saf_t_ua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 07.07.2017
Розробник ПЗ "M.E.Doc" створив безпечне оновлення, а АЦСК "Україна" пропонує безкоштовно перевидавати електронні ключі

Розробник ПЗ "M.E.Doc" створив безпечне оновлення, а АЦСК "Україна" пропонує безкоштовно перевидавати електронні ключі

15:52 05.07.2017
ПЗ "M.E.Doc" працює приблизно на мільйон комп'ютерів

ПЗ "M.E.Doc" працює приблизно на мільйон комп'ютерів

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Розмінування стане безпечнішим: Київстар та «Повернись живим» передали обладнання саперам

На переговорах категорично не можна обговорювати скорочення ЗСУ, це гарантія існування незалежної України - Палатний

ТРК "Проспект" відкрив інтерактивну виставку до дня народження Тараса Шевченка

Евакуація ціною життя. "Українські вертольоти" здійснили героїчну місію у Південному Судані

Адвокат Головань: влада використовує заготовку фсб для фабрикування нової "справи" проти Порошенка

Укрексімбанк долучається до розширення співпраці у рамах спільної японсько-української платформи JUPITe

Світові реабілітаційні практики, що змінюють долі ветеранів

В українських судах лідирують порушення права на захист, - звіт IAC ISHR

Schneider Electric вдруге визнана найстійкішою корпорацією світу

Життя без меж: в Епіцентрі відбувся унікальний захід із спортивного протезування для військових

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА