Український бізнес готується до цифрової трансформації: пілотний проєкт SAF-T UA від M.E.Doc

Український ІТ-холдинг Linkos Group офіційно оголосив про пілотний проєкт впровадження стандартного аудиторського файлу SAF-T UA від M.E.Doc, який триває з червня 2024 року. Ця ініціатива стала важливим кроком на шляху до цифрової трансформації податкового аудиту в Україні.

Що таке SAF-T UA і чому це важливо?

SAF-T UA – це електронний стандарт обміну даними, який забезпечує автоматизовану передачу бухгалтерських даних до податкових органів під час проведення перевірки. Його впровадження відкриває нові можливості для українського бізнесу, зокрема полегшує подання даних з облікових систем субʼєктів господарювання на запити державних органів або аудиторів.

Виклики та рішення

Реалізація проєкту показала, що впровадження SAF-T UA потребує ретельної підготовки через:

Необхідність трансформації облікових систем та адаптації процесів під новий стандарт.

та адаптації процесів під новий стандарт. Питання безпеки даних , зокрема щодо конфіденційності комерційної інформації.

, зокрема щодо конфіденційності комерційної інформації. Часові обмеження – подача SAF-T UA має здійснюватися упродовж 48 годин з моменту отримання запиту від Державної податкової служби.

Саме для мінімізації цих викликів та тестування нового підходу до автоматизації податкового аудиту був запущений пілотний проєкт.

Результати пілотного проєкту

Участь у проєкті взяли 67 великих платників податків .

. Було проведено 96 консультаційних зустрічей та надано понад 1000 експертних відповідей .

та надано понад . Бізнес отримав безкоштовний доступ до тестування SAF-T UA та професійну підтримку експертів.

до тестування SAF-T UA та професійну підтримку експертів. Учасники змогли завчасно адаптувати свої системи, що сприяло оптимізації процесів та зміцненню репутації компаній.

Пілотний проєкт підтвердив, що український бізнес готовий до нових стандартів електронного аудиту. Наступним етапом буде повноцінний запуск SAF-T UA.

Досвід, отриманий у ході проєкту, дозволив Linkos Group створити дійсно ефективне рішення, яке враховує специфіку українського бізнесу та відповідає міжнародним стандартам. Завдяки тісній співпраці з учасниками різних галузей, було розроблено інструмент, який спрощує процес формування аудиторського файлу та знижує навантаження на фінансові відділи компаній.

Впровадження стандарту SAF-T UA стане потужним стимулом для підвищення прозорості бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату в Україні, а пілотний проєкт SAF-T UA від M.E.Doc зробив цей перехід більш плавним та керованим для українських підприємств.

Про компанію Linkos Group:

Linkos Group — український ІТ-холдинг, який займається розробкою цифрових рішень для автоматизації бізнесу. Linkos Group створює ІТ-продукти у сфері електронної звітності та електронного документообігу, які вже понад 20 років використовує бухгалтерія та бізнес всієї країни. В лінійці продуктів компанії Linkos Group рішення для подачі звітності та документообігу M.E.Doc та СОТА, програмні каси Cashalot та «СОТА Каса», електронні підписи від «ЦСК «Україна», ERP-система ISPro та інші.