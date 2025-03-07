УВКБ ООН та Міністерство національної єдності об'єднують зусилля для підтримки вимушено перемішених українців та збереженні їхнього зв’язку з домом

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Київ, 7 березня 2025 р. – Сьогодні Агенство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міністерство національної єдності України підписали Меморандум про взаєморозуміння, започаткувавши стратегічне партнерство задля підтримки українців, які були змушені покинути свої домівки через війну – як у межах країни, так і за кордоном. Співпраця спрямована на допомогу у збереженні зв’язку з рідною країною та громадами, а також на сприяння у пошуку довгострокових рішень.



Через повномасштабне вторгнення Росії близько 3,7 мільйона людей залишаються внутрішньо переміщеними особами в Україні, тоді як близько 6,8 мільйона українців перебувають за кордоном у статусі біженців, переважно в європейських країнах. З 2022 року близько 1,3 мільйона людей повернулися в Україну та залишалися тут щонайменше три місяці. Основними мотивами повернення стали прагнення знову бути вдома, в рідному культурному середовищі, а також возз’єднання з родиною. Попри це, УВКБ ООН наразі не закликає до повернення в Україну, оскільки міжнародний збройний конфлікт та обстріли тривають безупинно. Агентство закликає держави, які приймають українських біженців, не вдаватися до дій, що прямо чи опосередковано спонукають до повернення. Водночас право на добровільне повернення до своєї країни є фундаментальним і має поважатися.



Згідно з останнім опитуванням УВКБ ООН “Життя на паузі: Наміри та перспективи біженців, осіб, що повернулись, та ВПО з України”, 61% біженців та 73% внутрішньо переміщених осіб висловлюють бажання та намір повернутися додому. Головними бар’єрами для повернення залишаються питання безпеки, а також доступ до роботи та гідного житла. Водночас учасники опитування часто зазначають, що потребують об’єктивної інформації, яка допомогла б їм ухвалювати зважені рішення щодо повернення. У відповідь на цей запит УВКБ ООН у 2024 році запустило цифрову інформаційну платформу «Україна – це дім».



У межах цього Меморандуму УВКБ ООН зобов’язується ділитися своїм досвідом та експертизою щодо добровільного повернення біженців і пошуку довгострокових рішень для них, а також розширювати підтримку в цих напрямках. Зокрема, УВКБ ООН надаватиме підтримку Міністерству національної єдності у розробці законодавства та правових норм, які відповідатимуть міжнародним стандартам та забезпечуватимуть біженцям, внутрішньо переміщеним особам, людям без громадянства та тим, хто повертається, можливість безперешкодно реалізовувати свої права та отримувати необхідні послуги.



Меморандум також підкреслює важливу роль організацій, заснованих та очолюваних біженцями та ВПО, рад ВПО, місцевих громадських ініціатив і організацій у зміцненні соціальних та культурних зв’язків, залученні людей до життя громад, підтримці інтеграції та соціальної згуртованості.



Крім того, УВКБ ООН сприятиме розвитку інституційних та технічних спроможностей Міністерства, зокрема розширенню цифрових інформаційних платформ, таких як мобільний застосунок Міністерства «Єдність» та вебсайт УВКБ ООН «Україна – це дім». Також сторони співпрацюватимуть у зборі та аналізі даних щодо соціально-економічного становища, потреб, вразливостей та майбутніх планів вимушено переміщених українців.



Спираючись на багаторічну співпрацю з організаціями, очолюваними біженцями, та громадами українців за кордоном, УВКБ ООН тісно співпрацюватиме з Міністерством національної єдності для розвитку та підтримки мобільного застосунку «Єдність» і центрів «Єдність» за межами України. Це сприятиме зміцненню зв’язку між вимушено переміщеними українцями та їхньою Батьківщиною, а також забезпеченню доступу до консультацій, об’єктивної інформації та правової допомоги з питань повернення чи подальшого перебування за кордоном. Послуги надаватимуться як безпосередньо в центрах «Єдність» (після їх створення), так і через платформу «Україна – це дім».



«Ми знаємо з наших регулярних опитувань і щоденних розмов із внутрішньо переміщеними людьми та українцями за кордоном, що їхня туга за домівкою та спільнотою залишається надзвичайно сильною, як і їхній зв’язок з українською культурною ідентичністю. Це абсолютно природно після того, як вони були змушені покинути свої домівки та близьких через жорстоку війну. Мандат і діяльність УВКБ ООН спрямовані на підтримку всіх вимушено переміщених осіб у реалізації їхніх прав, ухваленні вільних і поінформованих рішень щодо майбутнього та досягненні довгострокових рішень – через добровільне повернення або інтеграцію в громади приймаючих країн. Це тісно пов’язано із завданнями Міністерства національної єдності. Тому я рада підписати цей Меморандум із Віце-прем’єр-міністром Олексієм Чернишовим і розпочати практичну співпрацю в цих важливих напрямах. Вірю, що це допоможе усунути бар’єри та забезпечити інклюзивні рішення для людей, які прагнуть відновити своє життя», – зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.



«Мільйони українців, які були змушені покинути свої домівки через війну, потребують не лише захисту, а й відчуття зв’язку з рідною країною. Підписання меморандуму з УВКБ ООН – це не просто формальність, а конкретний крок до розбудови системної допомоги українцям за кордоном. Незалежно від того, де вони зараз перебувають, ми працюємо над тим, щоб вони відчували підтримку своєї держави та мали можливість повернутися додому, коли будуть до цього готові», – сказав Олексій Чернишов, Віце-прем’єр-міністр – Міністр національної єдності України.

Ця угода стала дев’ятою, яку УВКБ ООН підписало з українськими міністерствами та національними установами з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, на додачу до 19 угод з обласними державними адміністраціями, що підкреслює тісну співпрацю та підтримку Урядом гуманітарного реагування та процесу національного відновлення.



У 2022 році УВКБ ООН надало допомогу 4,3 мільйонам людей в Україні в межах гуманітарного реагування та програм відновлювлення, у 2023 році – 2,63 мільйонам. У 2024 році Агентство вже забезпечило близько 1,7 мільйона багатосекторальних послуг, зокрема грошову допомогу, ремонт житла, психосоціальну підтримку та юридичні консультації для постраждалих від війни українців, допомагаючи їм відновлювати своє життя.