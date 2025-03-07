Як уникнути втрати якості під час масштабування бізнесу - досвід Тасиць Тетяни, засновниці школи FLASH

Інтерв'ю засновниці школи англійської мови FLASH Тетяною Тасиць

- Розкажіть трохи про шлях школи англійської мови FLASH. Як усе починалося?

Тетяна Тасиць: Ми стартували як невелика школа, але завдяки нашому підходу до навчання та контролю якості змогли вирости до мережі з понад 60 навчальних центрів у 7 містах України. До того ж, наша онлайн-платформа залучає студентів з усієї країни та за її межами.

- Тетяно, масштабування бізнесу в сфері послуг — це справжній виклик. Лише 22% підприємств успішно долають цей етап. Як вам вдалося масштабувати FLASH, не втрачаючи якості?

Тетяна Тасиць: Дійсно, зростання без втрати якості — складний процес, і він вимагає чіткої системи. Для нас важливо було не просто розширюватися, а зберігати високі стандарти на кожному етапі. Ми розуміємо, що якість — це не лише інструкції, а й культура, відношення до роботи, вміння чути клієнта і впроваджувати стандарти у всі процеси. Саме це допомогло школі FLASH стати мережею з найбільшим покриттям серед шкіл англійської мови в Україні.

Головний секрет успіху — стандартизація процесів, контроль якості на всіх рівнях і грамотний підхід до формування команди.

- Як саме вам вдалося стандартизувати процеси, щоб забезпечити стабільну якість?

- Тетяна Тасиць: Ми впровадили декілька ключових інструментів:

Чітка стандартизація процесів.

Ми розробили детальні інструкції для всіх аспектів діяльності школи: від першого контакту з клієнтом до методики викладання та контролю результатів навчання.

Використовуємо чек листи для співробітників, які містять стандарти привітання, методичні рекомендації, процедури оцінки знань і вирішення нестандартних ситуацій.

Автоматизували процеси через власну платформу, яка допомагає координувати навчальний процес, фіксувати успішність учнів і забезпечувати постійний зворотний зв’язок між студентами, викладачами та адміністрацією.

Контроль якості.

У нас працює окремий відділ контролю якості, який аналізує всі процеси та впроваджує вдосконалення.

Ми проводимо регулярні перевірки філій, аудити роботи викладачів і адміністраторів.

Постійно збираємо зворотний зв’язок від учнів і батьків через опитування, анкети та оцінку викладачів у нашій внутрішній системі.

Оперативно впроваджуємо зміни та навчання для персоналу, якщо бачимо слабкі місця.

Формування команди.

Ми ретельно підходимо до найму. Навіть якщо вакансія термінова, ми не робимо компромісів у виборі кандидатів.

Шукаємо людей, які поділяють наші цінності, мають високий рівень кваліфікації та бажання постійно розвиватися.

Усі нові співробітники проходять адаптаційну програму та обов’язкове навчання за нашими стандартами.

Ідеальні картини процесів.

У FLASH кожен процес має чітко описаний “ідеальний стан”. Це стандарти, які визначають, як викладач проводить урок, як адміністратор працює із запитом клієнта, і навіть як вирішуються конфліктні ситуації.

Відповідальний за процес співробітник має головне завдання — утримувати цей стандарт. Для цього ми впровадили систему KPI та дашбордів, які оновлюються щодня і щотижня. Такий підхід дозволяє вчасно помічати відхилення та швидко реагувати.

Система зворотного зв’язку.

Для нас важливо чути голос кожного клієнта. Ми регулярно проводимо опитування студентів і батьків, аналізуємо їх відгуки та оперативно вносимо зміни, щоб уникнути потенційних проблем.

- Ваша школа також активно розвиває франчайзингову модель. Чому ви вирішили впровадити цю модель? Які переваги вона дає партнерам?

Тетяна Тасиць: Франчайзинг дозволяє швидко розширювати нашу мережу, не втрачаючи якості. Ми надаємо партнерам перевірену бізнес-модель, яка включає:

Детальні інструкції та готові процеси.

Підтримку у маркетингу, підборі персоналу та навчанні.

Доступ до сучасних навчальних програм.

Це дозволяє їм уникнути помилок і швидше досягати успіху.

- Як ви контролюєте якість у франчайзингових школах, щоб вони відповідали високим стандартам FLASH?

Тетяна Тасиць: Ми забезпечуємо суворий контроль через систему регулярних аудитів, навчання франчайзі та постійну підтримку. Кожен партнер отримує чіткі методичні рекомендації та доступ до наших стандартів викладання, що допомагає підтримувати єдиний рівень якості по всій мережі.

- Які плани у FLASH на майбутнє? Чи плануєте ви розширювати мережу?

Тетяна Тасиць: Вже зараз ми є школою з найбільшим офлайн покриттям в Україні . Маємо 65 відділень і плануємо подальше розширення в цьому напрямку. У найближчих планах — відкриття нових шкіл у різних містах та покращення онлайн-платформи, щоб зробити навчання ще доступнішим і ефективнішим. Також ми досить активно та успішно розвиваємо свою діяльність у США.

Висновок

Збереження якості при масштабуванні — це результат роботи системи, яка включає стандартизацію, контроль і сильну команду. У FLASH ми досягли того, що кожен наш студент отримує якісну освіту, незалежно від міста чи формату навчання.

Шукаєте можливості для власного бізнесу або хочете вивчати англійську у школі з найвищими стандартами? Приєднуйтесь до FLASH — разом ми створимо успішне майбутнє!

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