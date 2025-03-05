Як підготуватися до ділової зустрічі англійською: поради та вирази
Ділова зустріч іноземною мовою - це виклик, який можна подолати з правильною підготовкою. Особливо якщо йдеться про такі ситуації, як обговорення контрактів, проведення презентацій чи переговори з партнерами. Якщо ви шукаєте способи ефективно підготуватися, англійська для корпоративних клієнтів допоможе вам досягти впевненості та професіоналізму.
Що потрібно знати перед зустріччю
Успіх переговорів багато в чому залежить від рівня володіння мовою та підготовки. Ось кілька порад, які допоможуть вам:
- Вивчіть тему зустрічі. Перед зустріччю обов'язково ознайомтеся з ключовими термінами та фразами за темою. Наприклад, якщо зустріч стосується фінансів, варто знати такі терміни, як:
○ Profit margin (прибутковість)
○ Cash flow (грошовий потік)
Break-even point (точка беззбитковості)
- Репетируйте промову. Якщо на вас чекає виступ, заздалегідь складіть текст і потренуйтеся. Корисні фрази для початку:
○ Let me begin by saying... - Дозвольте почати з...
○ Today, I would like to discuss... - Сьогодні я хотів би обговорити...
Важливі моменти під час зустрічі
Ділова зустріч вимагає не лише активного мовлення, а й уміння слухати. Щоб підтримувати діалог, використовуйте:
Could you clarify what you mean by...? - Чи не могли б ви уточнити, що ви маєте на увазі?
That's an excellent point. Could you expand on it? - Це чудова думка. Чи не могли б ви детальніше пояснити?
Також важливо поводитися впевнено і враховувати культурні відмінності. Наприклад, у діловій англійській для британців характерні ввічливість і стриманість, а для американців - прямота і конкретика.
Корисні фрази для ділових зустрічей
Shall we move on to the next topic? - Давайте перейдемо до наступної теми.
What is your opinion on this matter? - Яка ваша думка з цього питання?
Let's schedule a follow-up meeting - Давайте призначимо наступну зустріч.
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