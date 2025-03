Як підготуватися до ділової зустрічі англійською: поради та вирази

Ділова зустріч іноземною мовою - це виклик, який можна подолати з правильною підготовкою. Особливо якщо йдеться про такі ситуації, як обговорення контрактів, проведення презентацій чи переговори з партнерами. Якщо ви шукаєте способи ефективно підготуватися, англійська для корпоративних клієнтів допоможе вам досягти впевненості та професіоналізму.

Що потрібно знати перед зустріччю

Успіх переговорів багато в чому залежить від рівня володіння мовою та підготовки. Ось кілька порад, які допоможуть вам:

Вивчіть тему зустрічі. Перед зустріччю обов'язково ознайомтеся з ключовими термінами та фразами за темою. Наприклад, якщо зустріч стосується фінансів, варто знати такі терміни, як:

○ Profit margin (прибутковість)

○ Cash flow (грошовий потік)

Break-even point (точка беззбитковості)

Репетируйте промову. Якщо на вас чекає виступ, заздалегідь складіть текст і потренуйтеся. Корисні фрази для початку:

○ Let me begin by saying... - Дозвольте почати з...

○ Today, I would like to discuss... - Сьогодні я хотів би обговорити...

Важливі моменти під час зустрічі

Ділова зустріч вимагає не лише активного мовлення, а й уміння слухати. Щоб підтримувати діалог, використовуйте:

Could you clarify what you mean by...? - Чи не могли б ви уточнити, що ви маєте на увазі?

That's an excellent point. Could you expand on it? - Це чудова думка. Чи не могли б ви детальніше пояснити?

Також важливо поводитися впевнено і враховувати культурні відмінності. Наприклад, у діловій англійській для британців характерні ввічливість і стриманість, а для американців - прямота і конкретика.

Корисні фрази для ділових зустрічей

Shall we move on to the next topic? - Давайте перейдемо до наступної теми.

What is your opinion on this matter? - Яка ваша думка з цього питання?

Let's schedule a follow-up meeting - Давайте призначимо наступну зустріч.

Чому варто обрати навчання в Live-English

Якщо ви хочете швидко та ефективно покращити свої навички ділової англійської, зверніть увагу на курси в Live-English. Ця компанія пропонує:

● індивідуальний підхід. Заняття підлаштовуються під ваш графік і цілі.

Практичну спрямованість. Ви вивчатимете реальні фрази та ситуації, які знадобляться на зустрічах.

Досвідчених викладачів. Фахівці Live-English допоможуть вам опанувати професійну мову в стислі терміни.

Знання, отримані тут, допоможуть вам упевнено почуватися на переговорах і досягати поставлених цілей.

Підготовка до ділової зустрічі - це не тільки вивчення термінології, а й упевненість у спілкуванні. Live-English допомагає корпоративним клієнтам успішно опановувати ділову англійську, щоб кожен учасник почувався впевнено в будь-якій ситуації. Переконайтеся в цьому самі, записавшись на курс уже сьогодні!