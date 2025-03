8 англійських слів, які часто плутають навіть досвідчені студенти

Навіть студенти з високим рівнем володіння англійською мовою іноді стикаються з труднощами під час використання певних слів. Це може бути пов'язано з їхнім схожим звучанням, правописом або значенням. У цій статті ми розберемо десять таких слів, щоб допомогти уникнути типових помилок. Особливо це корисно для тих, хто вивчає англійську для компаній, де точність виразів відіграє важливу роль.

1. Affect vs. Effect

Ці два слова звучать схоже, але мають різні значення:

Affect (дієслово): означати, впливати. Example: The weather affects my mood.

Effect (іменник): результат, ефект. Приклад: Нова політика позитивно вплинула на продажі.

Запам'ятайте: affect - дія, effect - результат.

2. Than vs. Then

Ці слова часто плутають через схожу вимову:

Than: використовується при порівнянні. Example: He is taller than his friend.

Then: позначає час або послідовність дій. Example: Спочатку ми пообідаємо, а потім підемо на прогулянку.

3. Advice vs. Advise

Advice (іменник): порада. Приклад: Він дав мені добру пораду.

Advise (дієслово): радити. Example: I advise you to be cautious.

Запам'ятайте, що advice - це річ, а advise - дія.

4. Complement vs. Compliment

Complement: доповнювати. Example: This wine complements the meal perfectly.

Compliment: зробити комплімент. Приклад: Вона зробила комплімент з приводу моєї нової зачіски.

5. Desert vs. Dessert

Desert: пустеля або покидати. Приклад: Сахара - це величезна пустеля. Приклад: Він дезертирував зі своєї посади.

Dessert: десерт, солодке. Приклад: Полуничні млинці - мої улюблені десерти.

Підказка: десерт пишеться з двома «s», як «sweet».

6. Borrow vs. Lend

Borrow: позичати. Приклад: Can I borrow your pen?

Lend: давати в борг. Приклад: I can lend you my book.

7. Stationary vs. Stationery

Stationary: нерухомий. Приклад: Автомобіль залишався стаціонарним.

Stationery: канцелярські товари. Приклад: Я купив нові канцелярські товари для офісу.

8. Raise vs. Rise

Raise (дієслово): піднімати щось. Example: Please raise your hand if you want to speak up.

Rise (дієслово): підніматися самостійно. Example: The sun rises in the east.

