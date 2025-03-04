Команда "ТРО Медіа" презентувала перше в Україні військове реаліті, створене Збройними Силами Україн

Команда "ТРО Медіа" (відділ комунікацій Командування Сил територіальної оборони ЗСУ) презентувала унікальний телевізійний проєкт "Школа мужності" - перше в Україні військове реаліті, створене Збройними Силами України.

Це – своєрідний відеощоденник проходження сучасними рекрутами базової загальної військової підготовки в одному з навчальних центрів Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Школа мужності" продемонструє українському глядачеві процес перевтілення цивільних громадян без будь-яких знань про службу в армії у справжніх воїнів, які готові захищати свою Батьківщину!

Героями "Школи мужності" стали четверо курсантів - різних за віком, уподобаннями та життєвим досвідом. Один із них – відомий політичний та військовий експерт Олександр МУСІЄНКО, який нещодавно долучився до українського війська.

Під час прес-конференції він поділився враженнями про свій досвід проходження БЗВП.

"Я дуже задоволений тим, як пройшов шлях долучення до лав ЗСУ. Звернувшись до Центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, отримав консультацію і мав можливість обрати місце служби. Після цього було проходження базової загальновійськової підготовки, де був чудовий колектив, уважні інструктори та отриманий важливий і потрібний досвід. Було важко, насичено, активно, але неймовірно круто і корисно!", - повідомив Олександр Мусієнко.

Про специфіку зйомок "Школи мужності" та її головну ідею журналістам розповів керівник проєкту, офіцер відділу комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ Дмитро ГАВРИЛЕНКО.

"Соціологія говорить, що значна частина українських чоловіків із цивільного середовища боїться мобілізуватись або підписати контракт із ЗСУ через різні фобії: від ймовірності потрапити до "поганого" командира до боязні не отримати необхідне навчання перед відправленням до бойових підрозділів. "Школа мужності" має на меті розвінчати ці міфи у людей; продемонструвати, що українська армія за період війни досягла суттєвого розвитку та якісних змін у порівнянні із радянськими зразками служби; показати, що рекрути у навчальних центрах справді отримують потужний багаж знань і досвіду, необхідного для сучасного воїна", - розповів Дмитро Гавриленко.

Що таке курс БЗВП, яка його тривалість і чому він є обов’язковим для всіх українських захисників, журналістам розповів офіцер одного з навчальних центрів Сил ТрО ЗСУ Віталій на псевдо "Кум".

"Курс базової загальновійськової підготовки – це перший і найважливіший етап для кожного рекрута. Нині він триває 49 днів, під час яких бійці проходять вогневу, тактичну, інженерну, медичну підготовку, а також фізичний та психологічний вишкіл. Головна особливість нашого навчання – максимальна реалістичність та бойовий досвід інструкторів. Усі викладачі – це чинні військовослужбовці, які пройшли бої та знають, що справді потрібно на фронті. Тому ми готуємо не просто солдатів, а злагоджених, мотивованих воїнів, готових до будь-яких викликів", - зауважив Віталій на псевдо "Кум".

Нині українці мають змогу самостійно обирати підрозділи, в яких вони планують проходити службу, посаду та навіть бажаний розмір грошового забезпечення, розповів на прес-конференції керівник 4-го Центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Петро АВРАМІЧ.

"Коли ви приходите до Центру рекрутингу самостійно, ви отримуєте можливість свідомого вибору – обрати підрозділ, дізнатися про умови служби, пройти якісну підготовку. Це краще, ніж чекати мобілізації, коли часу на підготовку може бути менше. Ми допомагаємо кожному рекруту знайти своє місце у війську, пояснюємо всі етапи підготовки та служби. Самостійне рішення – це впевненість, що ви готові захищати Україну з максимальною ефективністю", - повідомив Петро Авраміч.

До речі, звернутись до 4-го Центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ можна за номером телефону 0 800 505 163 або за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34.

"Школа мужності" - це багатосерійний телепроєкт, який має не лише надихнути українців долучатися до лав ЗСУ, а й у зручному, динамічному та цікавому форматі навчити людей основ національного спротиву.