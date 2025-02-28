Пресрелізи

12:10 28.02.2025

Київська торгово-промислова палата знову стала центром міжнародного діалогу

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27 лютого Київська торгово-промислова палата об’єднала дипломатів із понад 20 країн для обговорення перспектив співпраці та підтримки українського бізнесу.

На початку засідання учасників привітала директорка Департаменту економічної дипломатії МЗС України Кіра Спиридонова.

Більше 70 українських компаній отримали унікальну можливість встановити прямі контакти з представниками дипломатичних місій, міжнародних організацій та бізнес-асоціацій.

Серед краї -  дипломатичні представники яких взяли участь у заході: Австрія, Азербайджан, Африканський Союз, Бельгія, Болгарія, Ботсвана, Бразилія, Великобританія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Канада, Литва, Лівія, Польща, Пакистан, Словенія, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Чехія, Швейцарія.

Про інвестиційний потенціал столиці розповів заступник директора Департаменту економіки та інвестицій КМДА Олег Світличний.

Учасники також ознайомилися з Каталогом експортерів Києва, який містить інформацію про 116 актуальних компаній-експортерів столиці.

Окрім презентації каталогу, були представлені кейси чотирьох провідних компаній:

✅ Андрій Краско, президент корпорації «Профі»;

✅ Лілія Соболь, директорка ТОВ «Пентада Груп»;

✅ Володимир Покатілов, директор ТОВ «Анте Медіам»;

✅ Олена Стеценко, керівниця відділу експорту ТОВ «Компанія Спорттехніка» (торгова марка «Інтер Атлетика»).

Серед почесних гостей заходу:

🇧🇼 Олексій Сивак, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ботсвана;

🇬🇧 Денис Демко, Перший секретар Посольства України у Великій Британії;

🇨🇦 Емма Турос, Виконавча директорка Канадсько-Української торгової палати;

🇲🇩 Валеріу Ківерь, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні;

🇪🇬 Баракат Еллейті, Надзвичайний і Повноважний Посол Арабської Республіки Єгипет в Україні;

🇧🇷 Рафаель де Мелло Відаль, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Бразилія в Україні;

🇵🇰 Фарасат Заррін, Заступниця Голови Місії Посольства Ісламської Республіки Пакистан в Україні;

🇺🇿 Алішер Курманов, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Узбекистан в Україні.

 Президент Київської ТПП Микола Засульський підкреслив: "Ця зустріч – не просто обмін думками, а реальна платформа для розвитку бізнесу. Українські компанії вкотре довели свою здатність ефективно працювати навіть у найскладніших умовах, а міжнародна співпраця відкриває для них ще більше можливостей для розвитку."

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