Микола Палієнко та Tabula Rasa інвестували у британський стартап RICH, що захищає інтелектуальну власність через блокчейн

Лондон, Великобританія – deep tech стартап з українським корінням Research Integrity Chain (RICH) запустив інноваційний блокчейн-застосунок, який дозволяє захищати та монетизувати інтелектуальну власність у науковій та бізнес-сферах.

Першим стратегічним з ключових партнерів та інвесторів стартапу стала українська IT-група Tabula Rasa, що спеціалізується на цифрових рішеннях для бізнесу та держави. Її співзасновник, Микола Палієнко, відомий за успіхами в IT-секторі, зокрема як співзасновник Prom.ua та Vchasno.ua пояснює, чому вирішив інвестувати в RICH: «У часи, коли все більше процесів відбувається онлайн, захист даних стає критичним. Платформа RICH забезпечує новий рівень захисту інтелектуальної власності, що виключає можливість плагіату чи крадіжки наукових результатів».

Платформа RICH створює безпечне середовище для перевірки автентичності наукових статей, досліджень та інших об'єктів інтелектуальної власності, застосовуючи блокчейн та штучний інтелект.

RICH присвоює кожному фрагменту даних токен, що містить часові мітки, дані про авторів та інші мета-дані, що гарантує безпеку та неможливість підробки. Платформа має потенціал стати першою у світі біржею для несинтетичних наукових даних.

Палієнко вважає, що RICH має потенціал стати “золотим стандартом” захисту інтелектуальних прав у глобальному масштабі. Ринок захисту інтелектуальної власності оцінюється в трильйони доларів, а у США на ці цілі витрачається понад трильйон доларів щороку.

Розвиток RICH в Україні також має великі перспективи. «Попри війну, українські дослідники активно інтегруються в міжнародну наукову спільноту, а RICH може бути корисним, зокрема для оборонної сфери», – зазначає Микола Палієнко.

"Для нас співпраця з Миколою Палієнко та Tabula Rasa має стратегічне значення. Досвід цієї команди зі створення та масштабування сервісу Vchasno.ua, сервісу з електронного документообігу, для нас є дуже корисним. Ми отримали не тільки інвестицію, а й першокласну експертизу, яка дозволить нам масштабуватися на міжнародній арені", - коментує один з засновників стартапу RICH Дмитро Шестаков.

Окрім масштабування в США, Великобританії, Канаді та ЄС, у планах стартапу також співпраця з такими організаціями як DARPA, National Science Foundation, та BBC.

Research Integrity Chain Ltd (RICH) було засновано в Лондоні у січні 2024 року. Серед засновників – серійні українські IT-підприємці Дмитро Шестаков, Андрій Матюхін, та Андрій Афонін, відомі стартапами CER.Live, Hacken, Reviewer Credits, та іншими. Наразі, команда RICH працює над запуском пілотного проєкту з Києво-Могилянською Академією, Лондонською Бізнес-Школою (Великобританія), університетами Берклі та Меріленд (США), та займається залученням pre-seed раунду інвестицій у розмірі 1 млн. фунтів.