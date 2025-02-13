Запрошуємо на головну подію року для рітейлерів та постачальників – Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2025!

27-28 березня 2025 року у ВЦ «АККО Інтернешнл» (м. Київ, вул. Берестейський, 40-Б) відбудеться ХVІ щорічна виставка і конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2025. Це ключова подія для представників рітейлу та FMCG-ринку України, яка об'єднає понад 1500 учасників, серед яких власники, генеральні директори, керівники закупівель, маркетингу та продажів провідних компаній. Конференція спрямована на розвиток партнерства між рітейлерами та постачальниками, відновлення бізнесу після війни, а також пошук нових рішень для сталого розвитку компаній.

Фокус конференції – інновації, стратегія та адаптація до змін на ринку.

Партнери виставки

Генеральний Партнер – STRATEG

Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер

Офіційний Партнер – Левітрейд

ЕКОпартнер - ГК Екосфера

Головний партнер з міжнародної доставки вантажів - FTP - Freight Transport Partner

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер з маркетингу повного циклу Promodo

Партнер з лояльності - Art Nation Loyalty

Партнер конференції – АВІК-2000

Партнер з мерчандайзингу - МЕРЧ СЕРВІС

Партнер конференції – ТМ HARVES

ПАРТНЕР з AI-driven IT-екосистеми - SMART business

Технологічний Партнер - Listex

Партнер кава-брейку – Discaf

Партнер з автоматизації обліку в рітейл бізнесі — CHM Software

Чайний Партнер - Трипільське сонце

Трансформаційний Партнер – EALC

Конференція збере понад 750+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з роботи з продажу та маркетингу, закупівель, керівників СТМ). Провідних виробників та імпортерів FMCG товарів. Подія спрямована на перебудову співпраці ритейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном.

На Виставці Вас чекають:

130 виставкових стендів, що представляють найкращі товари та послуги.

Галерея новинок провідних постачальників України

Головна подія рітейлу та виробництва Food&NonFood Master-2025

Big Trade-Marketing Show-2025: Innovate. Elevate. Dominate. Мега-подія для трейд-маркетологів України.

Виступи 30 топ-спікерів із провідних компаній України та світу.

Столи переговорів у форматі "Рітейлер-Постачальник" – унікальна можливість для встановлення нових бізнес-зв’язків.

Урочиста Церемонія нагородження переможців національних премій Made-in-Ukraine-2025, Retail-in-Ukraine-2025, BIG TRADE-MARKETING AWARD- 2025.

Більше 1500 учасників - Ваших існуючих і потенційних партнерів ( 700+ учасників конференції і 800+ відвідувачів вставки).

Програма поки формується.

Катерина Калюжна, Client Partner Kantar Україна. Тема: Тренди комунікації 2025: як ефективно взаємодіяти зі споживачами в епоху інформаційного шуму.

Надія Бігун, заступниця Міністра Економіки України. Тема: Вплив "Національного кешбеку" на споживацький ринок.

заступниця Міністра Економіки України. Вплив "Національного кешбеку" на споживацький ринок. Корольов Андрій, CEO підприємства «АВІК-2000». Тема: ВТМ як інструмент зростання бізнесу.

CEO підприємства «АВІК-2000». ВТМ як інструмент зростання бізнесу. Олександр Сивак , власник "СТРАТЕГ Україна". Тема: Ексклюзивні настільні ігри для рітейлу - як створити унікальний продукт, що продає.

власник "СТРАТЕГ Україна". Ексклюзивні настільні ігри для рітейлу - як створити унікальний продукт, що продає. Анастасія Ярошовець, директор з маркетингу: - ТОВ Ніжинський консервний завод, Фоззі груп напрямок АгроПром. Тема «Як створити унікальну цінність для споживача – бренд зі 100-річним досвідом і наростити долю експорту в 50%».

директор з маркетингу: - ТОВ Ніжинський консервний завод, Фоззі груп напрямок АгроПром. «Як створити унікальну цінність для споживача – бренд зі 100-річним досвідом і наростити долю експорту в 50%». Анастасія Макова , директорка з маркетингу бізнес-напряму товарів для дому в Україні, Молдові, країнах Кавказу та Азії Корпорація «Біосфера». Тема: Емоційна складова комунікації: як завоювати серце клієнта у 2025 році та ефективно комунікувати зі споживачем в умовах змін.

, директорка з маркетингу бізнес-напряму товарів для дому в Україні, Молдові, країнах Кавказу та Азії Корпорація «Біосфера». Емоційна складова комунікації: як завоювати серце клієнта у 2025 році та ефективно комунікувати зі споживачем в умовах змін. Тетяна Коровіна, директорка з маркетингу «Молокія». Тема: Споживач у серці бізнесу: зв'язок між бізнес-цілями, KPI та потребами споживачів

директорка з маркетингу «Молокія». Споживач у серці бізнесу: зв'язок між бізнес-цілями, KPI та потребами споживачів Юрій Олійник, комерційний директор компанії LeviTrade. Тема: Взаємне партнерство у сфері імпорту продуктів харчування: як Levitrade закриває потреби та болі рітейлерів у 2025 році та досвід 2024 року.

комерційний директор компанії LeviTrade. Взаємне партнерство у сфері імпорту продуктів харчування: як Levitrade закриває потреби та болі рітейлерів у 2025 році та досвід 2024 року. Едуард Ахрамович, СЕО та засновник групи компаній Art Nation. Тема: Магія гейміфікації у бізнесі.

СЕО та засновник групи компаній Art Nation. Магія гейміфікації у бізнесі. Тетяна Пащенко, Директор з маркетингу ТОВ «Трипільське сонце». Тема: Нові реалії і виклики високо конкурентного ринку. Стратегія та тактика ефективного перезапуску бренду.

Директор з маркетингу ТОВ «Трипільське сонце». Нові реалії і виклики високо конкурентного ринку. Стратегія та тактика ефективного перезапуску бренду. Артем Степанов , Product Owner SMART Decision Hub | Demand Forecast, Senior NAV/BC Consultant SMART business, Тема: AI і майбутнє e-commerce: Як персоналізація та оптимізація прогнозування попиту будують кращий Customer Experience. Практичні кейси та поради

, Product Owner SMART Decision Hub | Demand Forecast, Senior NAV/BC Consultant SMART business, AI і майбутнє e-commerce: Як персоналізація та оптимізація прогнозування попиту будують кращий Customer Experience. Практичні кейси та поради Ліна Стрєльнікова , керівниця відділу роботи з торгівельними мережами ТОВ "МЕРЧ СЕРВІС" і Анастасія Дроботун , національна менеджерка з мерчандайзингу ТОВ "МЕРЧ СЕРВІС". Тема: Максимальний результат у мерчендайзингу: особливості роботи з мультиформатним ритейлом

, керівниця відділу роботи з торгівельними мережами ТОВ "МЕРЧ СЕРВІС" і , національна менеджерка з мерчандайзингу ТОВ "МЕРЧ СЕРВІС". Максимальний результат у мерчендайзингу: особливості роботи з мультиформатним ритейлом Віталій Дуров, керівник департаменту продажів, приватне підприємство "МАВІ КОСМЕТІК ІНДУСТРІАЛ". Тема: 5 ключових інгредієнтів ефективного відділу продажів

керівник департаменту продажів, приватне підприємство "МАВІ КОСМЕТІК ІНДУСТРІАЛ". 5 ключових інгредієнтів ефективного відділу продажів Віталій Олександров , операційний директор ГК "Екосфера". Тема: "ГК Екосфера. Побудова Бренду "Партнер №1".

операційний директор ГК "Екосфера". "ГК Екосфера. Побудова Бренду "Партнер №1". Ірина Коваленко, головний технолог, ТОВ «БЕЙКЕРІ ФУД ІНВЕСТМЕНТ». Тема: : Сучасні тренди у виробництві заморожених хлібобулочних виробах. Адаптація до вподобань кінцевого споживача на міжнародних ринках.

головний технолог, ТОВ «БЕЙКЕРІ ФУД ІНВЕСТМЕНТ». : Сучасні тренди у виробництві заморожених хлібобулочних виробах. Адаптація до вподобань кінцевого споживача на міжнародних ринках. В’ячеслав Сауц , Директор з маркетингу, мережа аптек «Подорожник». Тема: Монетизація бази знань. Кейси, які збільшують продажі

Директор з маркетингу, мережа аптек «Подорожник». Монетизація бази знань. Кейси, які збільшують продажі Максим Бєлов – заступник генерального директора з маркетингу NOVUS . Тема: «Ритейл, що відчуває: як створювати емоційний досвід, який формує лояльність»

«Ритейл, що відчуває: як створювати емоційний досвід, який формує лояльність» Марина Забарило , Генеральний директор YouGov Ukraine . Тема: ХТО ВИГРАЄ В ПОГОНІ ЗА ПОКУПЦЕМ І ЯК ПРИВЕРНУТИ ЙОГО УВАГУ В 2025

Генеральний директор ХТО ВИГРАЄ В ПОГОНІ ЗА ПОКУПЦЕМ І ЯК ПРИВЕРНУТИ ЙОГО УВАГУ В 2025 Катерина Ковальська , маркетолог компанії «НАША СИЛА». НАША СИЛА - це провідний український бренд, який впевнено конкурує з відомими світовими брендами в категорії батарейки. Тема: Заряджені на успіх: наша сила стратегічного маркетингу та партнерської взаємодії.

, маркетолог компанії «НАША СИЛА». НАША СИЛА - це провідний український бренд, який впевнено конкурує з відомими світовими брендами в категорії батарейки. Заряджені на успіх: наша сила стратегічного маркетингу та партнерської взаємодії. Тетяна Рубан, директорка Nerd agency (FILM.UA Group) . Тема: Випуск товарів з мультфільмами на упаковці. Як працювати з ліцензійними брендами. Розбір кейсів МАВКА.

директорка Nerd agency (FILM.UA Group) Випуск товарів з мультфільмами на упаковці. Як працювати з ліцензійними брендами. Розбір кейсів МАВКА. Анна Луганська, директорка з маркетингу мережі супермаркетів VARUS. Тема: Play2Earn у ритейлі: кейс VARUS та результати акції 'Тапай сюди'"

директорка з маркетингу мережі супермаркетів VARUS. Play2Earn у ритейлі: кейс VARUS та результати акції 'Тапай сюди'" Дмитро Коблицький , керівника HR Департаменту «People Club» мережі супермаркетів TA-DA! Тема: Створення умов для довготривалої роботи в компанії, як варіант виходу з кадрової кризи.

, керівника HR Департаменту «People Club» мережі супермаркетів TA-DA! Створення умов для довготривалої роботи в компанії, як варіант виходу з кадрової кризи. Інна Ліщук , комерційний директор ТМ HARVEST, Марія Горбачевська, менеджер в оптовій торгівлі ТМ HARVEST. Тема: "Як забезпечити стабільні продажі в умовах економічної нестабільності: ефективні антикризові стратегії"

, комерційний директор ТМ HARVEST, менеджер в оптовій торгівлі ТМ HARVEST. "Як забезпечити стабільні продажі в умовах економічної нестабільності: ефективні антикризові стратегії" Юлія Герасько, Media Director Promodo. Тема : Бути видимим в рекламній сліпоті: Які методи працюють для брендів у 2025

Media Director Promodo. : Бути видимим в рекламній сліпоті: Які методи працюють для брендів у 2025 Вікторія Гаркавенко, керівник проєктів бізнес-напряму EVA BEAUTY. Тема: Побудова мерчиндайзингу EVA BEAUTY через клієнтський досвід.

керівник проєктів бізнес-напряму EVA BEAUTY. Тема: Побудова мерчиндайзингу EVA BEAUTY через клієнтський досвід. Алла Ковалевська , комерційна директорка, Auchan Україна. Тема: Синергія для зростання: нові моделі співпраці Ашан із малими та середніми виробниками у 2025 році

, комерційна директорка, Auchan Україна. Синергія для зростання: нові моделі співпраці Ашан із малими та середніми виробниками у 2025 році Ігор Скотаренко, Head of category - Home and Personal Care мережі мультимаркетів Аврора. Тема: Нестандартний підхід у формуванні асортименту: як мережі можуть краще зрозуміти свого покупця. Створення взаємодії, що будує довіру та лояльність.

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