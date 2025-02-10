Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:50 10.02.2025

Лідер "Євросолідарності" візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції на запрошення Крістофа Гойсгена

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Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність", президент України у 2014-19рр  Петро Порошенко візьме участь у 61-й Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині на запрошення Голови MSC Крістофа Гойсгена, повідомляється на сайті політсили..

Під час панельних дискусій Петро Порошенко представить своє бачення шляхів посилення переговорних позицій України, зміцнення безпеки на європейському континенті, важливості консолідації внутрішньої та трансатлантичної єдності. 

Плануються зустрічі Петра Порошенка з представниками політичних та ділових кіл європейських країн, а також нової американської адміністрації.

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