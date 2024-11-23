У Києві нагородили найкращих із фармацевтичної галузі України

19 листопада 2024 року в Українському домі відбулася церемонія нагородження щорічного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея-2024», ведучим якої став відомий телеведучий Тимур Мірошниченко.

Цьогоріч конкурс перетнув вікову межу у чверть століття і на честь 25-ї річниці, щоб зафіксувати цю історичну віху, організатори конкурсу запросили відомого українського фотохудожника Ігоря Гайдая з авторським фотопроектом «Разом.UA»!

Незважаючи на продовження повномасштабної війни та загострення пов'язаних з нею викликів, фармринок демонструє значний прогрес у відновленні після періоду спаду, продовжує розвиватися та зростати, демонструючи дивовижні адаптивність, гнучкість та стійкість. Підбити підсумки року, відзначити найкращих серед найкращих, надихнути одне одного - такими цілями було об'єднано професійну фармацевтичну спільноту цього вечора.

24 статуетки «Панацея-2024» було вручено найкращим компаніям, проєктам і препаратам. Лауреатів визначали на основі даних аналітичних партнерів конкурсу - компаній Бізнес-кредит, SMD та IQVIA.

Інноваційною компанією року за даними аналітичної компанії IQVIA стала компанія Bayer. Вперше цього року були відзначені клінічні дослідження в Україні та в номінації «Інвестори в інноваційне лікування під час війни. Міжнародні спонсори клінічних досліджень» нагороду за інвестиції в новітні розробки отримала компанія AstraZeneca.

Статуетки «Панацея-2024» отримали 2 освітні проєкти: компанія Bionorica за створення нової моделі освітнього середовища для фармацевтів та лікарів у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця з фокусом на фітофармакологію та фітотерапію,

та проєкт «UPтека: Академія розвитку 9-1-1» від аптечної мережі «Аптека 9-1-1» за створення унікальної всеукраїнської навчальної програми з освітнім простором у Харкові PHARM HUB, офлайн та онлайн форматами та інтерграцією з провідними освітніми закладами України.

Під час церемонії було відзначено препарати в рецептурній та безрецептурній групах.

Переможцями в номінації «Препарат року. Серед безрецептурних лікарських засобів стали:

- ТАНТУМ ВЕРДЕ®, компанія Dileo Farma;

- ДУФАЛАК®, компанія Аbbott;

- КРЕОН®, компанія Аbbott;

- ПРОКТОЗАН® НЕО, компанія Stada;

- БЕПАНТЕН®, компанія Bayer;

- АМІКСИН®, компанія Інтерхім;

- МІЛІ НОСІК, компанія Mili Healthcare.

Серед БАДів були відзначені препарати СЛІПФОРМУЛА 4 в 1 від аптечної мережі «D.S.» та АНАНТАВАТІ® компанії Ananta Medicare.

Проведення церемонії стало можливим за підтримки партнерів: журналу «Фармацевтична галузь» та інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна», професійних асоціацій «Виробники ліків України», АПРАД, операторів ринку медичних виробів, аптечної профасоціації, громадської спілки «Фармацевтична ліга України», оцінки медичних технологій НТА, а також юридичного партнера «Гелон» та туристичного партнера «Дінадіс».

Організатор конкурсу - виробнича компанія «Здорово».

Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна - багаторічний партнер щорічного конкурсу «Панацея-2024».