"Новий день" — новий трек гурту “Пророки” для проєкту "Епоха" від 3-ї ОШБр

Український рок-гурт “Пророки” випустив сингл “Новий день” після 17-річної перерви. Трек став частиною проєкту “Епоха”, метою якого є підтримка Третьої окремої штурмової бригади. Він вже доступний для прослуховування на усіх стримінгових платформах, а відеокліп — на YouTube.

Проєкт “Епоха” об'єднав українських артистів для створення альбому, який має на меті збір коштів на бронетранспортери M113 для Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Благодійний концерт на підтримку проєкту відбудеться 7 грудня в Києві. Квитки можна придбати за посиланням. У концерті візьмуть участь гурти “Хейтспіч”, ДК ЕНЕРГЕТИК, “Два Два Дев'ять” [229], “Пророки”, PVNCH, Renie Cares, Проклятий*** і Zwyntar.

“Ми “Пророками” не грали вже 20 років, закінчили тоді якраз кліпом на пісню “Україна”. А нещодавно поговорили по душах з товаришем із бригади, і я почув його особисту вражаючу історію. Ідея пісні і текст прийшли буквально за мить. Пісня про те, що “завтра буде новий день” і тільки завдяки щоденному героїзму військових. І за це їм низький уклін. Коли ми ставили хлопцям із “трійки” демку, вони казали “круто буде під неї на роботу їздити”. Я розумів, що ми правильно робимо. Ми підтримуємо військових усім: написанням пісень, книг, донатами, і, звісно, участю в топовому проєкті разом з лідерами українського андеграунду для прикладної мети — придбання броньовиків М113 для одних з найкрутіших штурмовиків світу. А в музичному аспекті ми дали тру олдскулу, бо український метал —живий”, — прокоментував вихід треку автор пісні та барабанщик гурту Віктор Березенко.

18 листопада відбувся реліз всіх артистів проєкту “Епоха”, зокрема вийшов відеокліп на пісню “Новий день”. У записі треку та зйомках взяли участь бійці Третьої штурмової бригади, у відео також зʼявляється командир 3-ї ОШБр, полковник Андрій Білецький.

Музику до пісні створив гітарист Олексій Сидоренко. Продюсер треку й автор слів — Віктор Березенко, барабанщик, співавтор книги “Майстерня брехні” про механізми кремлівської дезінформації та її впливу по всьому світу.

Довідка: Гурт “Пророки” був заснований у 2003 році в Києві як християнський нью-метал колектив. За коротку кар'єру гурт дав понад 150 концертів в андеграунд-клубах різних країн, виступав на численних фестивалях та підтримував соціальні кампанії. Найбільшим хітом гурту стала пісня “Україна” (2005 рік), кліп на яку знімали в українському Криму на мисі Тарханкут.

Після оголошення про призупинення діяльності у 2007 році музиканти повернулися до творчості лише у 2024 році заради підтримки українських військових. Актуальний склад гурту “Пророки”: Денис Приштика — вокал, Дмитро Малічев — бас-гітара, Віктор Березенко — барабани, Олексій Сидоренко — гітара.

Пресслужба гурту “Пророки”