Аграрна цифрова революція: машини зі штучним інтелектом на українських полях - з точністю до рослини

Компанія "Френдт" має намір допомогти українським аграріям втілити на практиці результати цифрової революції в сільське господарство і зробити життя аграріїв інтелектуально простішим, завдяки цифровізації виробничого процесу, заявив засновник групи компаній "Френдт" Віталій Шуберанський на пресконференції в "Інтерфакс-Україна".

"Впроваджувати інновації у виробництво вкрай складно. Адже їхній провадер має знайти саме ті рішення, які будуть ефективними в Україні, проаналізувати їх, провести низку переговорів, домовитися з постачальниками, привезти їх, навчити сервісну службу. Українським фермерам залишається тільки прийти, проконсультуватися та обрати оптимальне для свого господарства рішення", - розповів він.

Шуберанський наголосив, що інноваційні рішення мають допомагати фермеру у розв'язанні головних питань - зниженні собівартості, збільшенні валового виробництва продукту і не забувати про екологію, адже потрібно ефективно використовувати воду, знижувати вплив гербіцидів на ґрунт і рослини.

Обприскувач зі штучним інтелектом EcoRobotix ARA

Компанія Френдт пропонує аграріям звернути увагу на ексклюзивне рішення швейцарської компанії EcoRobotix - обприскувач зі штучним інтелектом.

Директор компанії ТОВ "Френдт" Богдан Круглик розповів, що компанія EcoRobotix була створена 2014 року і протягом 6 років працювала над створенням обприскувача з ШІ. Ці машини вже продаються в Європі 3 роки. Якщо спочатку їх використовували на дорогих овочевих культурах, адже економіка польових культур не витримувала фінансового навантаження на купівлю такої техніки. Нині обприскувач ARA все частіше зустрічається на європейських полях.

Шуберанський звернув увагу, що обприскувач ARA сам виявляє проблеми на сільгоспкультурах і ухвалює рішення щодо доцільності чи недоцільності обробки кожної з рослини. Це дає змогу заощадити воду, засоби захисту рослин і добрива, а також підвищує рентабельність і швидку амортизацію обладнання. Крім того, це дасть змогу аграріям займатися такими культурами, догляд за якими було складно масштабувати, зокрема, вирощування гарбуза на насіння, з якого надалі виготовляють олію.

Обприскувач з ШІ також допоможе розширити площі й під іншими цінними сільгоспкультурами, що дасть змогу Україні зайняти вагомі позиції на світовому ринку.

Суттєві переваги обприскувача ARA - використання як навісного обладнання для трактора, наявність 156 форсунок, широке захоплення у 6 метрів, завдяки чому під час роботи щільність покриття рослини пестицидами чи добривами становить 6х6 см. Це дає змогу максимально точно вносити робочий розчин саме в ті місця і на ті рослини, які його потребують, наголосив Шуберанський.

Він також повідомив, що аграрій під час купівлі може придбати лише обприскувач лише з необхідними опціями, а надалі доукомплектувати новими деталями для виконання складніших завдань та активізувати нові функції в самому обприскувачі.

Обприскувач ARA в заводській збірці укомплектований камерами, які роблять фотознімки рослин і в автоматичному режимі їх обробляє, дає команду форсунками бризкати чи ні на конкретні рослини, розрізняючи при цьому сільгоспкультури та бур'яни. Виробник обладнання обіцяє, що надалі обприскувач зі штучним інтелектом навчиться розрізняти однодольні та дводольні бур'яни. Камери також дають змогу обприскувачу визначити висоту рослини і нанести робочий розчин безпосередньо в епіцентр проблеми, що істотно заощаджує витрати пестицидів і добрив.

Цікава особливість обладнання - відсутність амортизації, що позбавить його від зношуваності та знецінення.

"Точність внесення пестицидів і добрив дає змогу аграрію заощадити 90% препаратів завдяки адресному внесенню. Вартість захисту овочевих культур коливається в межах $1,5 тис. на 1 гектар. За економії в 90% це дасть змогу фермеру заощадити $1,2 тис. на 1 гектар", - підрахував експерт.

Він також додав, що розумний обприскувач допоможе отримати екологічно безпечну продукцію та вбереже рослину від хімічного стресу, що дасть змогу отримати більший урожай на 10-15%. Як приклад він навів приклад із вирощуванням цибулі, врожайність якої в середньому становить 80 т/га. При використанні розумного обприскувача можна отримати додатково мінімум 8 т/га, попередити розвиток фітофторозу і домогтися колосального економічного ефекту.

Техніку EcoRobotix також доцільно використовувати для внесення на посіви добрив для підживлення протягом вегетаційного сезону. При цьому є можливість використовувати три сценарії: вносити добрива на культуру, по бур'янах або по ґрунту - відповідне завдання потрібно дати роботу перед початком роботи.

Швидкість роботи EcoRobotix Ara досягає 7-7,5 км/год, зазначив експерт.

"Точне землеробство - це про ефективність, це про раціональність, і про підвищення продуктивності кожного гектара, кожного фермерського господарства. І Френд долучається до тренду сталого і стійкого підприємства, щоб до 2050 року суттєво скоротити кліматичні викиди і при цьому наростити виробництво продуктів харчування, прогодувати зростаюче населення планети, чисельність якого в найближчій перспективі сягне 9 млрд", - підкреслив Круглик.

Агроном-аналітик департаменту точного землеробства ТОВ "Френдт" Вікторія Шевчук своєю чергою наголосила, що EcoRobotix ARA дає змогу оптимізувати управління врожаєм за рахунок постійного документування всіх агротехнологічних операцій. Вони завантажуються в хмару з репортів, отриманих від обприскувача, і чітко формують карти внесення пестицидів і добрив. Карта має геоприв'язку, на якій фіксується господарство, назва поля та інше. це дає змогу систематизувати накопичену інформацію, щоб надалі використовувати її під час ухвалення управлінських рішень.

На основі отриманих карт можна створювати карти бур'янів, які згодом стануть у пригоді для поліпшення загального стану полів і рівня господарювання агропідприємства.

Крім того, цифрова карта може слугувати актом виконаних робіт по полю і дає змогу підрахувати економіку виробничих процесів - з'ясувати, скільки зекономлено за умови ефективного внесення ЗЗР та до чого це надалі призвело.

В Україні вже використовуються 3 обприскувачі з ШІ на підприємствах, які використовують у роботі технології точного землеробства.

Технологія обприскування Beeleap

Beeleap - ще одне технологічне рішення для проведення розумного обприскування. Воно встановлюється на самохідний причіпний обприскувач, має опцію контролю кожної форсунки. На відміну від EcoRobotix ширина між форсунками залежно від комплектації обприскувача становить 50 см. Подібна система буде досить ефективною на великих виробничих площах.

Системою Beeleap можна переобладнати будь-який обприскувач і отримувати високий результат, розповів Шуберанський.

Переваги такого обприскування - виявлення об'єктів та інтерпретація результатів у режимі реального часу, точне внесення з можливістю зміни дозування в режимі реального часу. Крім того, всі дані зберігаються в хмарі на картах. Система Beeleap має штучний інтелект, постійно навчається і з кожним днем працює все більш професійно з прив'язкою до конкретних умов.

Максимальна швидкість роботи агрегату - 30 км/год.

Технологія Beeleap працює як повноцінний обприскувач із додатковими опціями - ті ж самі параметри, швидкість внесення та продуктивність.

За нерівномірних сходів, різних стадій розвитку рослин на полі обприскувач може чітко визначити проблему і вирішити її на вибіркових рослинах, а також скоротити витратну частину в 10-20-30 разів.

Особливо яскраво видно економічність дії системи Beeleap з вогнищевими проблемами на полях, зокрема, в боротьбі з ваточником сирійським, який вельми розповсюджений у Київській, Черкаській та частково Полтавській областях. Він може вражати 5-10-20% конкретного поля. Одноразове застосування гербіцидів не вирішує проблему, обробки потрібно провести кілька разів. Такій ситуації система Beeleap наочно демонструє користь точності внесення, використання карт поля з позначеною проблемою і навіть фіксує розміщення бур'яну в посівах.

"Ця технологія дає змогу оцінити, де знаходиться рослина, де знаходиться міжряддя і працювати адресно. Не скажу, що тут буде економія 80% або 90%, але навіть якщо вона становитиме 50-60% - це дворазово зменшить витрати підприємства", - сказав Шуберанський.

Він також зазначив, що системи Beeleap допоможе підвищити класовість вирощуваної пшениці за рахунок підвищення вмісту в культурі білка. Чудово зарекомендувала система себе і при вирощуванні овочевих культур, картоплі.

Агроном-аналітик Шевчук наголосила, що система Beeleap зберігає всі дані в хмарному сховищі, де накопичується інформація про культурні рослини, багаторічні трави та бур'яни. Також акумулюється інформація про щільність посадки культури, яку надалі можна буде використовувати для формування карт диференційного внесення фунгіцидів та інсектицидів.

Одна з переваг обприскувача - автоматична робота з картами завдань, пошук проблем у реальному часі та проведення додаткового обприскування.

Інноваційний розкидач добрив Power in precision

Power in рrecisionоnр - не просто розкидач добрив, це технологія внесення добрив з картами завдань і з аналітикою. Аграрій, купуючи це обладнання, купує готове рішення по роботі з живленням рослин. Крім того, до нього додано опції, які допоможуть фермеру бути продуктивнішим: гідравлічна кришка, гідравлічний привід розкидача, оригінальна драбина. Вони створені для того, щоб оператор, який керує цим розкидачем, керував машиною, що дає змогу унеможливити людський фактор, який суттєво затягує виробничий процес.

До переваг Power in рrecisionоnp потрібно віднести сумісність та універсальність програмного забезпечення. Більше не потрібно в кабіні мати кілька моніторів, більшість сучасного обладнання вже підтримує таку функцію.

Він дає змогу розкидати мінімальні норми добрив від 30 кг на гектар. Деталі, що контактують із добривами, виготовлені з нержавіючої сталі, що унеможливлює корозію, а отже, подовжує термін роботи розкидача.

Розкидач Power in рrecisionоn працює зі змінними нормами, за картами-завданнями та багато іншого.

За інформацією представників ТОВ "Френдт", придбання такого агрегату окупається за сезон.

Польові випробування

Презентація роботи розумного обприскувача EcoRobotix ARA, обприскувача Beeleap, розкидача Power in рrecisionр в українських умовах відбудеться 28 березня в селі Мізяків Вінницької ої області на базі компанії Carefield.

ТОВ "Френдт" запрошує всіх зацікавлених аграріїв випробувати новинки та записатися на тест-драйв за QR-кодом.

Після реєстрації буде відібрано 50 підприємств, які потенційно зможуть імплементувати інноваційні рішення для своїх господарств.

Компанія "Френдт просить поспішити і не проґавити свій шанс долучитися до цифрової аграрної революції та трансформувати свій бізнес.





