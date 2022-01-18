АМПУ у 2022 році планує залучити фінанси на створення якірної стоянки у морпорті "Миколаїв" та ліхтеровочної бази в районі Дніпровсько-Бузького лиману

Київ. 18 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Адміністрація морських портів України (АМПУ) планує у 2022 році дати старт проєктам зі створення якірної стоянки у морпорті "Миколаїв" та ліхтеровочної бази в районі Дніпровсько-Бузького лиману, здатної приймати судна типу panmax.

"На 2022 рік відповідно до месенджів міністра інфраструктури Олександра Кубракова ми заклали плани щодо залучення великих фінансових ресурсів для того, щоб здійснити "великий приплив" у розвитку портової інфраструктури. З точки зору проєктів ми плануємо створення якірної стоянки у морпорті "Миколаїв" - це забезпечить велику пропускну спроможність порту, тому що між морем і портом "Миколаїв" 80 км Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу", - повідомив виконувач обов'язків голови АМПУ Олександр Голодницький під час брифінгу в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, у 2022 році АМПУ планує розпочати проєкт зі створення ліхтеровочної бази в районі Дніпровсько-Бузького лиману, яка дасть змогу приймати судна типу panmax на 100 тис. тонн вантажу з глибиною 15 метрів.

"Це великі мільярдні проєкти, і для них ми плануємо залучати фінансові ресурси. Наразі вивчаємо різні фінансові інструменти, зокрема євробонди, кредитні кошти від банківських установ", - зазначив Голодницький.

АМПУ також планує у 2022 році розпочати днопоглиблення в акваторії морпорту "Південний" для доведення глибин до 16-19 в Аджалицькому лимані.