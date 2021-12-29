Пресконференції

13:14 29.12.2021

Винні напої Fragolino, які виробляють в Україні, не відповідають заявленому складу та кодам УКТЗ - "Укрспожив-контроль"

3 хв читати

Київ. 29 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Винні напої Fragolino виробництва винзаводу "Одесавинпром" (Одеса) не відповідають заявленому складу і кодам Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗ), через що цю продукцію продають у магазинах удвічі дешевше за відповідну їй мінімальну роздрібну ціну, а держбюджет недоотримує кошти від сплати з них акцизного податку.

Про це повідомив голова всеукраїнської громадської спілки "Укрспожив-контроль" Максим Гончар на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Ми дали запит до Торгово-промислової палати, яка присвоює коди УКТЗ, й отримали відповідь, що винні напої Fragolino виробництва "Одесавинпром" мають код 2206 00 310 0 (сидр та пері). Якщо їм присвоєно цей код, вони сплачують до бюджету з кожної пляшки 1,06 грн, а не 8,02 грн як для коду УКТЗ "інші зброджені напої", - пояснив Гончар.

У свою чергу аналітик алкогольного виробництва Олеся Лехова під час прес-конференції повідомила, що за результатами ізотопної експертизи ігристих напоїв сорту Fragolino, вироблених в Італії та Франції, у них виявлено спирт, отриманий шляхом зброджування бурякового цукру, що не відповідає складу, зазначеному на етикетці напою.

Гончар також додав, що, згідно з українським законодавством, сидр та пері не можуть мати у своєму складі винний матеріал, який є у напої Fragolino.

"Є підтвердження Інституту судових експертиз про те, що цей продукт належить до категорії УКТЗ "інші зброджені напої". Ми бачимо, що держбюджет недоотримує десятки мільйонів гривень щороку від продажу подібних напоїв, (а етикетки на зазначених напоях – ІФ) вводять в оману споживача, оскільки (на етикетці – ІФ) пишуть одне, а (напої – ІФ) є іншим продуктом", - уточнив голова "Укрспожив-контролю".

Крім того, мінімальна роздрібна ціна цього алкогольного напою за кодом УКТЗ "інші зброжені напої" становить 109 грн за пляшку, а в торговельних мережах його реалізують за 55-65 грн.

"У нас є невідповідність за результатами експертизи та за кодом УКТЗ. За цим фактом ми звертатимемося до Державної фіскальної служби з цією інформацією та до Антимонопольного комітету України через вміст у продукті виноматеріалу, якого за кодом УКТЗ "сидр і пері" там бути взагалі не повинно", - підсумував голова асоціації.

Як повідомлялося, ТОВ "Каплор 7" (Одеса) у вересні 2021 року приватизувало державний винзавод "Одесавинпром" за 234,9 млн грн.

ПрАТ "Одесавинпром" виробляє коньяки, тихі та ігристі вина під брендами "Французький бульвар" та "Вина Гулієвих", а також надає свої потужності для розливу кримських брендів.

Підприємство у 2020 році виробило 654,8 тис. дал шампанських та ігристих вин на загальну суму 260,16 млн грн, а за перше півріччя 2021 року – 145,3 тис. дал на 64,0 млн грн.

Виручка ПрАТ у 2020 році становила 464,3 млн грн, чистий збиток – 3,78 млн грн. За перше півріччя 2021 року компанія отримала 101,9 млн грн виручки та 14,3 млн чистих збитків.

Теги: #фальсифікат #вино
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 27.12.2021
Науково-практичний семінар з виноробства "Історія та сучасність виноробства на Київщині"

Науково-практичний семінар з виноробства "Історія та сучасність виноробства на Київщині"

16:07 23.12.2021
СБУ блокувала канал ввезення та збуту в Україні фальсифікованих препаратів для онкохворих

СБУ блокувала канал ввезення та збуту в Україні фальсифікованих препаратів для онкохворих

10:56 13.12.2021
Представники виноробної галузі проведуть профільний форум в Одесі у травні 2022 року

Представники виноробної галузі проведуть профільний форум в Одесі у травні 2022 року

16:28 10.12.2021
"Укрсадвинпром" та Мінагрополітики працюють над виведенням вина зі списку підакцизних товарів

"Укрсадвинпром" та Мінагрополітики працюють над виведенням вина зі списку підакцизних товарів

16:05 25.11.2021
Відбувся VІІ Міжнародний форум виноробів і сомельє

Відбувся VІІ Міжнародний форум виноробів і сомельє

14:50 25.10.2021
У Клубі експертів пройшов перший захід з популяризації українських вин

У Клубі експертів пройшов перший захід з популяризації українських вин

18:03 20.10.2021
Міжнародна виставка вина, алкогольної продукції та пива WINE&SPIRITS Ukraine

Міжнародна виставка вина, алкогольної продукції та пива WINE&SPIRITS Ukraine

16:15 20.08.2021
У Чернігові припинили збут фальсифікованого алкоголю: вилучено 22 тис. літрів спирту

У Чернігові припинили збут фальсифікованого алкоголю: вилучено 22 тис. літрів спирту

20:50 06.08.2021
У Франції 2021 рік може виявитися найгіршим для виробництва вина з 1945 року

У Франції 2021 рік може виявитися найгіршим для виробництва вина з 1945 року

12:16 08.06.2021
Співробітникам держпідприємства НАНУ повідомили про підозру у виготовленні фальсифікованого алкоголю на більш ніж 1,3 млн грн

Співробітникам держпідприємства НАНУ повідомили про підозру у виготовленні фальсифікованого алкоголю на більш ніж 1,3 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Екзит-пол "Рейтингу" з виборів мера Києва: Кличко - 47,8%, Попов - 8,6%, Притула - 8,3%, Верещук - 8%

ОСТАННЄ

Бізнес має розробляти стратегії декарбонізації для залучення фінансування – віце-прем'єр

Засновники ГО "Центр національної стійкості та розвитку" висунули владі антикорупційні вимоги

Експерти медичного туризму очікують збільшення потоку іноземців до України у 2022 році

Шкідливі звички та серцево-судинні захворювання найбільше підвищують ризики постковідного синдрому - думка

"Слуга народу" та "За майбутнє" заявляють, що "ОПЗЖ" силою намагається повернути собі владу на Донеччині

Екс-співробітники ЕКА колективно звернулись до прем’єра та просять відреагувати на проблеми в агентстві

Інвестиції в агродослідження збільшують додану вартість у середньому у 32 рази – професор KSE

Україна розраховує на проведення найближчими роками дитячої шахової олімпіади - президент Федерації шахів

У Раді почесних громадян міста Києва стурбовані можливим ухваленням законопроекту про столицю в чинній редакції

73% опитаних назвали фіскалізацію найдієвішим інструментом для боротьби з нелегальним імпортом техніки - дослідження Gfk

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА