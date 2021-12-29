Винні напої Fragolino, які виробляють в Україні, не відповідають заявленому складу та кодам УКТЗ - "Укрспожив-контроль"

Київ. 29 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Винні напої Fragolino виробництва винзаводу "Одесавинпром" (Одеса) не відповідають заявленому складу і кодам Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗ), через що цю продукцію продають у магазинах удвічі дешевше за відповідну їй мінімальну роздрібну ціну, а держбюджет недоотримує кошти від сплати з них акцизного податку.

Про це повідомив голова всеукраїнської громадської спілки "Укрспожив-контроль" Максим Гончар на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Ми дали запит до Торгово-промислової палати, яка присвоює коди УКТЗ, й отримали відповідь, що винні напої Fragolino виробництва "Одесавинпром" мають код 2206 00 310 0 (сидр та пері). Якщо їм присвоєно цей код, вони сплачують до бюджету з кожної пляшки 1,06 грн, а не 8,02 грн як для коду УКТЗ "інші зброджені напої", - пояснив Гончар.

У свою чергу аналітик алкогольного виробництва Олеся Лехова під час прес-конференції повідомила, що за результатами ізотопної експертизи ігристих напоїв сорту Fragolino, вироблених в Італії та Франції, у них виявлено спирт, отриманий шляхом зброджування бурякового цукру, що не відповідає складу, зазначеному на етикетці напою.

Гончар також додав, що, згідно з українським законодавством, сидр та пері не можуть мати у своєму складі винний матеріал, який є у напої Fragolino.

"Є підтвердження Інституту судових експертиз про те, що цей продукт належить до категорії УКТЗ "інші зброджені напої". Ми бачимо, що держбюджет недоотримує десятки мільйонів гривень щороку від продажу подібних напоїв, (а етикетки на зазначених напоях – ІФ) вводять в оману споживача, оскільки (на етикетці – ІФ) пишуть одне, а (напої – ІФ) є іншим продуктом", - уточнив голова "Укрспожив-контролю".

Крім того, мінімальна роздрібна ціна цього алкогольного напою за кодом УКТЗ "інші зброжені напої" становить 109 грн за пляшку, а в торговельних мережах його реалізують за 55-65 грн.

"У нас є невідповідність за результатами експертизи та за кодом УКТЗ. За цим фактом ми звертатимемося до Державної фіскальної служби з цією інформацією та до Антимонопольного комітету України через вміст у продукті виноматеріалу, якого за кодом УКТЗ "сидр і пері" там бути взагалі не повинно", - підсумував голова асоціації.

Як повідомлялося, ТОВ "Каплор 7" (Одеса) у вересні 2021 року приватизувало державний винзавод "Одесавинпром" за 234,9 млн грн.

ПрАТ "Одесавинпром" виробляє коньяки, тихі та ігристі вина під брендами "Французький бульвар" та "Вина Гулієвих", а також надає свої потужності для розливу кримських брендів.

Підприємство у 2020 році виробило 654,8 тис. дал шампанських та ігристих вин на загальну суму 260,16 млн грн, а за перше півріччя 2021 року – 145,3 тис. дал на 64,0 млн грн.

Виручка ПрАТ у 2020 році становила 464,3 млн грн, чистий збиток – 3,78 млн грн. За перше півріччя 2021 року компанія отримала 101,9 млн грн виручки та 14,3 млн чистих збитків.