Інтерфакс-Україна
Політика
15:02 13.11.2025

Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах: 64% ПДФО та реверсна дотація

2 хв читати
Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах: 64% ПДФО та реверсна дотація

Асоціація міст України (АМУ) наполягає на збереженні у місцевих бюджетах 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та коштів реверсної дотації. Таку позицію організація висловила у зв’язку з внесенням Кабінетом Міністрів України до другого читання проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який, за словами представників АМУ, проігнорував доручення Верховної Ради та потреби місцевого самоврядування.

Згідно заяві, у рішенні парламенту від 22 жовтня 2025 року було чітко визначено, що 64% ПДФО повинні залишатися в бюджетах територіальних громад, проте в оновленому варіанті держбюджету цю норму не враховано.

АМУ наголошує, що вилучення реверсної дотації негативно вплине на фінансову стабільність сільських і селищних громад. Саме тому асоціація вимагає зберегти ці кошти на місцях.

Окрему увагу організація звертає на питання освітньої субвенції. На думку представників місцевого самоврядування, усі накопичені залишки мають залишитися у громадах для покриття їхніх освітніх потреб. Водночас у проєкті держбюджету-2026 уряд не розподілив між громадами 103,2 млрд грн освітньої субвенції, вилучив 150 млн грн на програму "Нова українська школа" та збільшив фінансування програми "Підвищення престижності праці у сфері освіти" з 53,8 до 59,8 млрд грн.

Також у проєкті зберігається норма, відповідно до якої залишками коштів громад, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, розпоряджається держава. Проте АМУ наполягає, що ці кошти мають використовувати саме муніципалітети — місцеві ради чи військові адміністрації — зокрема для будівництва житла мешканцям таких громад.

До другого читання уряд передбачив 13 млрд грн додаткової дотації для 992 громад, які зазнали впливу війни, а також зберіг усі інші міжбюджетні трансферти, узгоджені з Асоціацією міст України у першому читанні.

Згідно з оновленим документом, базову дотацію у 2026 році отримають 982 громади на суму 23,3 млрд грн. Реверсну дотацію мають сплатити 203 громади, серед яких 130 — сільські та селищні, на загальну суму 15,5 млрд грн.

АМУ наголошує, що збалансоване фінансування місцевого самоврядування — ключ до розвитку громад і відновлення країни в умовах війни.

ВАЖЛИВЕ

Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

ОСТАННЄ

МЗС на заяву Орбана: Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах? Ні, дякую

У Києві заявляють: Цьогорічні мирні переговори з РФ наразі припинені через відсутність абиякого прогресу

Кличко обговорив з керівництвом групи ЄБРР подальше співробітництво та втілення наявних проєктів

Апарат Ради відмовив "Європейській солідарності" у видачі підписних листів за відставку уряду - Герасимов

Порошенко закликає до відставки уряду і формування нової коаліції в Верховній Раді

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

Українські політики та бізнесмени виступають за внутрішню зачистку в країні на тлі операції "Мідас"

"Євросолідарність" вимагає від спікера Стефанчука підписні листи для оголошення недовіри Кабміну

Кравчук про підсумки засідання парламентського комітету асоціації: Україна — рівноправний партнер ЄС

Трамп заявив, що Індія стала менше купувати нафти з РФ, має намір скоротити мита на індійські товари

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА