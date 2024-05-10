Медицина

20:09 10.05.2024

До безоплатного зубопротезування для військовослужбовців і ветеранів можуть приєднатися ще 38 клінік

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До безоплатного зубопротезування для військовослужбовців і ветеранів можуть приєднатися ще 38 клінік

До проєкту з безоплатного зубопротезування для військовослужбовців і ветеранів можуть долучитися ще 38 клінік, наразі для участі в проєкті вже законтрактовано 40 медзакладів.

Як повідомляє Національна служба здоров'я України (НСЗУ) з посиланням на заступника голови НСЗУ Ірину Кондратову, з 1 квітня в рамках пілотного проєкту з безоплатного зубопротезування для військовослужбовців і ветеранів послуги було надано 112 людям із 208, які подали заявки на цю послугу.

За її прогнозами, у межах виділених на 2024 рік у держбюджеті коштів безоплатне зубопротезування зможуть отримати щонайменше 30-40 тис. військовослужбовців. Гранична вартість послуги становить 14,984 тис. грн.

Як повідомлялося, контрактування медзакладів для протезування ветеранів у 2024 році НСЗУ розпочала в березні. Нацслужба прийматиме заявки на участь у проєкті до 31 жовтня.

Тариф на зубопротезування визначається як ставка на медпослугу в розмірі 2765 грн, до якої застосовується низка коефіцієнтів.

Запланована кількість медичних послуг із зубопротезування для одного учасника проєкту становить дві послуги на місяць.

На фінансування пілотного проєкту із зубопротезування ветеранів у держбюджеті на 2024 рік передбачено 750 млн грн.

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