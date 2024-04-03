Медицина

17:05 03.04.2024

Genmab купує розробника протиракових препаратів ProfoundBio за $1,8 млрд

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Genmab купує розробника протиракових препаратів ProfoundBio за $1,8 млрд

Данська біотехнологічна компанія Genmab купує американського розробника протиракових препаратів ProfoundBio за $1,8 млрд.

З покупкою ProfoundBio данська компанія отримує портфель розробок протипухлинних препаратів нового покоління на основі антитіл (ADC). Наразі три препарати перебувають на стадії клінічних випробувань.

"Об'єднання нових ADC-технологій ProfoundBio з власними розробками Genmab здатне відкрити додаткові можливості для створення нових препаратів, які можуть трансформувати лікування онкологічних захворювань і поліпшити життя пацієнтів", - ідеться в пресрелізі ProfoundBio.

Угоду схвалили ради директорів обох компаній. Сторони планують закрити її в першому півріччі 2024 року.

Штаб-квартира ProfoundBio розташована в Сіетлі (штат Вашингтон), а центр досліджень і розробок у китайському Сучжоу.

Акції Genmab втрачають у ціні 0,8% під час торгів у середу. За останні 12 місяців їхня вартість знизилася на 21%.

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