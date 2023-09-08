Асоціація приватних медичних закладів України представила в МОЗ проєкт удосконалення медичних гарантій

Україна на рівні закону закріпить право українців лікуватися за рахунок тарифів Національної служби охорони здоров’я у медичних закладах будь-якої форми власності, включаючи приватні.

Відповідний законопроєкт був представлений на черговому засіданні робочої групи при Міністерстві охорони здоров’я, яка працює над адаптацією медичної реформи до умов воєнного часу та повоєнного відновлення країни. Реформа передбачає надання можливості українцям отримувати медичні послуги в закладах будь-якої форми власності, а їхня вартість покриватиметься державним коштом із програми медичних гарантій НСЗУ.

Членкиня робочої групи при МОЗ Олена Єщенко, голова Асоціації приватних медичних закладів України, пояснила, що інструментом, який дозволить зробити це на практиці, стане впровадження доплати до тарифів НСЗУ — різниці між ціною послуг у надавача і тарифом НСЗУ.

«Основним питанням, яке пропонують вирішити законодавчо, є введення поняття доплати. Під нею ми розуміємо покриття різниці між встановленими державою тарифами і реальною вартістю медичної допомоги в закладі, який її надає. Тобто нами пропонується визначення доплати як суми коштів, які покриваються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, або шляхом забезпечення оплати за рахунок коштів добровільного медичного страхування, інших джерел», — пояснила суть змін Олена Єщенко.

Автори законопроєкту наголошують, що вже зараз українці прагнуть впровадження прозорих доплат за лікування замість неформальних поборів і корупційних платежів у державній медичній системі.

Так, результати соціологічних досліджень Центру Разумкова, представлених під час засідання робочої групи при МОЗ, підтверджують доцільність доплати до тарифів НСЗУ. 74% респондентів прагнуть мати вільний вибір між приватними та державними закладами охорони здоров’я, якби принцип «гроші ідуть за пацієнтом» дозволяв такий вибір. При цьому 61,5% опитаних заявили, що готові скористатись послугами приватного медичного закладу, навіть якщо доведеться особисто доплатити частину вартості таких послуг, а іншу сплачуватиме держава.

Очільниця АПМЗУ відзначила, що через війну стає очевидним, що механізм доплати слід впроваджувати якомога швидше, адже медичну інфраструктура країни значною мірою зруйнована, багато фахівців виїхали за кордон, а вітчизняна медицина не справляється з потоком поранених захисників і покалічених цивільних. У перспективі колосальна кількість українців потребуватиме реабілітації. Від того, чи вдасться допомогти людям, залежить якість їхнього життя та майбутнє країни.

Олена Єщенко додала, що обов’язок української медичної професійної спільноти — знайти шлях для надання українцям доступу до новітніх технологій, сучасного обладнання та якісного медичного сервісу. Реформування медичної галузі, за її словами, дозволить вирішити гостру проблему залучення інвестицій в її розвиток і відновлення.

Цей законопроєкт вже пройшов шлях від громадського обговорення на круглому столі до офіційного представлення на засіданні робочої групи при МОЗ. Окрім того, він був презентований на міжнародних конференціях з післявоєнного відновлення України у Лондоні та в США, де викликав значний інтерес потенційних інвесторів.

На наступному засіданні робочої групи при МОЗ заплановане детальне обговорення законопроєкту. Одночасно медична спільнота звертатиметься до профільного комітету Верховної Ради і народних депутатів, щоб вже в межах наступного засідання робочої групи було визначено, хто стане суб’єктом законодавчої ініціативи для внесення змін до закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», та вноситиме його на розгляд до парламенту.