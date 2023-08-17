Програма медичної евакуації дає змогу забезпечити інфекційний контроль у разі важких поранень - представник МОЗ

Програма медичної евакуації дає змогу забезпечити інфекційний контроль під час лікування важких поранень і військових травм, повідомив начальник відділу з питань інновацій департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Арман Качарян.

"Особливо хочу відзначити питання інфекційного контролю: в Україні, на жаль, важко дотримуватися інфекційного контролю, щоб не поширювалася інфекція, а для військових травм це питання дуже важливе. За кордоном це краще організовано, тому що в них не таке навантаження, тому вони готові взяти пацієнтів, розвести по кількох лікарнях і ретельно доглядати", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Качарян зазначив, що "європейці насправді зараз мають більше можливостей прийняти наших пацієнтів, ніж ми евакуюємо".

"Вони беруть усіх пацієнтів із бойовими травмами, з мінно-вибуховими травмами - і цивільних, і військових. Вони готові брати більше, робити більше евакуаційних рейсів і пов'язувати більше ресурсів для того, щоб перевести більше пацієнтів. Але при цьому вони запрошують таких пацієнтів, які потребують медичної допомоги", - сказав він.

Качарян наголосив, що європейські клініки в рамках програми медевакуації "хочуть більше пацієнтів", які потребують операцій і мають складні інфекції, потребують остеосинтезу, нарощування кісток, проведення реконструктивних складних операцій.