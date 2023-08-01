Медицина

13:01 01.08.2023

Показники охоплення обов'язковими щепленнями нижчі за минулорічні - Кузін

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Показники охоплення обов'язковими щепленнями нижчі за минулорічні - Кузін

Показники охоплення обов'язковими щепленнями дітей до 16 років нижчі за минулорічні.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я з посиланням на заступника міністра, головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, зокрема, йдеться про щеплення проти дифтерії та правця, які необхідно повторити у віці 6 і 16 років, і другу вакцинацію для дітей проти кору, паротиту та краснухи у віці шести років.

"Однак охоплення профілактичними щепленнями дітей не досягає рекомендованого рівня і становить 48% річного плану станом на кінець липня", - сказав він.

Кузін зазначив, що наразі найменше щеплень у 16 років проти дифтерії та правця отримали діти у Львівській, Вінницькій, Одеській областях.

Низькі рівні охоплення вакцинацією проти кору, паротиту та краснухи відзначають у Чернівецькій, Одеській, Чернігівській та Львівській областях, схожа ситуація і з вакцинацією проти поліомієліту.

За словами Кузіна, наразі лікарні та пункти щеплення на рівні кожної області забезпечені необхідними вакцинами, дефіциту чи відсутності необхідних вакцин, які гарантовані державою і безоплатні для українців, немає.

МОЗ уточнює, що понад 12 млн українців досі не зробили перше бустерне щеплення проти COVID-19, а для формування імунітету рекомендовано отримати чотири щеплення. Загальний рівень охоплення щепленнями серед населення залишається нижчим за 70% серед загального населення і 30% - серед українців старше 60 років.

Наразі в Україні є понад 7 млн доз вакцини від COVID-19.

Теги: #щеплення #кузін

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