Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до програми реімбурсації з вересня 2023р. – голова НСЗУ

Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до державної програми реімбурсації вартості ліків "Доступні ліки" з вересня 2023 року, повідомила голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

"Йдеться про знеболювальні для паліативних пацієнтів. У вересні 2023 року цей напрям увійде до програми, і ми зможемо говорити про перелік лікарських засобів та механізм, як їх отримати", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Гусак, "чіткі та зрозумілі правила допоможуть паліативним пацієнтам або їхнім опікунам без бар'єрів та складнощів отримувати необхідне знеболювання".