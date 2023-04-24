Медицина

14:01 24.04.2023

Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до програми реімбурсації з вересня 2023р. – голова НСЗУ

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Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до програми реімбурсації з вересня 2023р. – голова НСЗУ

Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійдуть до державної програми реімбурсації вартості ліків "Доступні ліки" з вересня 2023 року, повідомила голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

"Йдеться про знеболювальні для паліативних пацієнтів. У вересні 2023 року цей напрям увійде до програми, і ми зможемо говорити про перелік лікарських засобів та механізм, як їх отримати", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Гусак, "чіткі та зрозумілі правила допоможуть паліативним пацієнтам або їхнім опікунам без бар'єрів та складнощів отримувати необхідне знеболювання".

Теги: #паліатив

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