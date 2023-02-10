ТЧХ України передало лікарні з Бахмута, яку евакуйовано до Київської області, обладнання для безперебійної роботи

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) продовжує допомагати медзакладам, передаючи їм обладнання для безперебійної роботи.

Як повідомило ТЧХУ на фейсбук-сторінці, Київська обласна організація Червоного Хреста України передала колективу багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування з м. Бахмут (Донецька обл.), який наразі працює у Броварах (Київська обл.), потужний генератор та 50 повербанків.

"Продовжуємо підтримувати медичні установи України, забезпечуючи їх генераторами та портативними зарядними пристроями для безперебійної роботи медичного обладнання та допомоги тяжкохворим пацієнтам", - наголосили в ТЧХУ.