Медицина

15:30 10.02.2023

ТЧХ України передало лікарні з Бахмута, яку евакуйовано до Київської області, обладнання для безперебійної роботи

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Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) продовжує допомагати медзакладам, передаючи їм обладнання для безперебійної роботи.

Як повідомило ТЧХУ на фейсбук-сторінці, Київська обласна організація Червоного Хреста України передала колективу багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування з м. Бахмут (Донецька обл.), який наразі працює у Броварах (Київська обл.), потужний генератор та 50 повербанків.

"Продовжуємо підтримувати медичні установи України, забезпечуючи їх генераторами та портативними зарядними пристроями для безперебійної роботи медичного обладнання та допомоги тяжкохворим пацієнтам", - наголосили в ТЧХУ.

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