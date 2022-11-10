Медицина

18:29 10.11.2022

Більше ніж у 20% українців, які живуть на території воєнних дій, упродовж 10 років можуть виникнути проблеми з психічним здоров'ям - представник ВООЗ

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Більше ніж у 20% українців, які живуть на території воєнних дій, упродовж 10 років можуть виникнути проблеми з психічним здоров'ям - представник ВООЗ

Близько 22% українців, котрі проживають на території воєнних дій, упродовж найближчих 10 років можуть стикнутися з проблемами психічного здоров'я, прогнозує керівник офісу ВООЗ в Україні, представник ВООЗ доктор Ярно Хабіхт.

"За деякими оцінками, у кожної п’ятої особи, котра перебуває в умовах конфлікту, розвивається психічний розлад. Україна не є винятком. За даними оцінок, 22% населення, яке зараз проживає на територіях, охоплених війною, в різний час протягом наступного 10-річного періоду, ймовірно, матиме певні проблеми з психічним здоров’ям", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За прогнозами Хабіхта, "кожна десята особа страждатиме на помірний або важкий розлад, наприклад психоз чи депресію з суїцидальною поведінкою".

Він також зазначив, що в умовах війни особи, котрі вже мали психічні розлади та користувалися державною психіатричною і соціальною допомогою, стикаються з додатковими труднощами в доступі до необхідних послуг.

"Забезпечення постійного доступу населення України та медичних працівників до психологічної та психосоціальної підтримки є пріоритетом для ВООЗ у координації з партнерами на місцях", - сказав Хабіхт.

При цьому він наголосив, що завдяки інноваціям з боку уряду й Офісу першої леді Україна має хороші можливості для швидкого розвитку системи та послуг із психічного здоров'я.

"ВООЗ також очолює групу з майже 300 партнерів, які працюють у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні, шляхом просування найкращих практик, навчання спеціалістів першої лінії керувати стресом, навчання персоналу Центрів громадського здоров’я з ведення типових психічних захворювань", - сказав він.

Теги: #здоровья #психіка

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