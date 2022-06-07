Медицина

15:39 07.06.2022

На Київщині зафіксовано два випадки отруєння з підозрою на ботулізм – мер Броварів

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На Київщині зафіксовано два випадки отруєння з підозрою на ботулізм – мер Броварів

У Київській області зафіксовано два випадки отруєнь із підозрою на ботулізм унаслідок вживання в'яленої риби, придбаної в місці стихійної торгівлі та в невеликому магазині, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Обидва випадки зафіксовано у Фастівському районі смт. Чабани та с. Тарасівка. Людей госпіталізували до інфекційного відділення Боярської лікарні в стані середньої тяжкості", - написав Сапожко у фейсбуці.

Він уточнив, що Держпродспоживслужба спільно з Київським обласним лабораторним центром проводить розслідування.

"Закликаємо не купувати в'ялену рибу та м'ясні й рибні консерви домашнього виробництва на стихійних ринках, не вживати продукти з простроченим терміном зберігання та пошкодженою тарою", - додав Сапожко.

 

Теги: #ботулізм
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