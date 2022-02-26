Медицина

20:19 26.02.2022

ДП "МЗУ" збирає інформацію про запаси медтоварів і можливості їх безоплатного постачання виробниками та дистриб'юторами

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ДП "МЗУ" збирає інформацію про запаси медтоварів і можливості їх безоплатного постачання виробниками та дистриб'юторами

ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) збирає інформацію про запаси медичних товарів і можливості їх безоплатного постачання виробниками та дистриб'юторами для потреб медиків, військових, сил ТрО, волонтерів.

"Наразі виникла необхідність збору даних про додаткові можливості тих компаній або активних громадян, які мають значні запаси товарів медичного призначення та готові надати їх безоплатно для потреб тих, хто залучений до спротиву військовій агресії Росії", - повідомило держпідприємство у своєму Telegram-каналі.

Теги: #медтовари
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