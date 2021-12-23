Медицина

02:23 23.12.2021

В Україні дозволили застосовувати бустерну дозу проти COVID-19 для медиків

1 хв читати

Міністерство охорони здоров'я України запроваджує бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу, які зможуть отримати її через шість місяців після проходження повного курсу, повідомила прес-служба МОЗ.

"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози будуть використовуватися тільки м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною людина прищеплена", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, генерація COVID-сертифікату після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом. Також повідомляється, що отримання додаткової дози для людей, у яких через тяжкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Зазначається, що зазначене рішення є актуальним, враховуючи тимчасові рекомендації ВООЗ від 10 серпня 2021 року. 

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До України у 2022 році надійде майже 42 млн доз вакцин від COVID-19 - Кузін

Майже 44% українців отримали одне щеплення проти COVID-19, повний курс пройшли 37% дорослого населення

Особи, які повернулися до України з країн поширення штаму "омікрон", повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції - МОЗ

До початку сезону зимових свят ковідна хвиля може залишити Україну

Активний епідпроцес за COVID-19 триває в Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській і Чернігівській областях – головний санлікар

ОСТАННЄ

У ПАР фіксують менше випадків госпіталізацій зі штамом "омікрон", ніж раніше від інших штамів

Пункти вакцинації від COVID-19 буде закрито 1-2 січня

Зниження захворюваності на COVID-19 в Україні спостерігається шостий тиждень, але є ризик відновлення зростання через ситуацію з "омікроном" у Європі - KSE

До України у 2022 році надійде майже 42 млн доз вакцин від COVID-19 - Кузін

У першого українця зі штамом омікрон уже негативний ПЛР-тест – Кузін

Гендиректор ВООЗ закликає у 2022 році покінчити з COVID-19

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 275,4 млн - університет Гопкінса

Наглядова рада компанії "Фармак" переобрала виконавчого директора

Гетманцев про донарахування "Сінево" 1,1 млрд грн податків: взяли це питання під контроль

Відділення трансплантації кісткового мозку на базі Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги відкриється у Львові у 2022 році

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА